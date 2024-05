Descarta Máynez bajarse de la contienda, luego de los hechos en NL

Candidato Jorge Álvarez Máynez. FOTO: Cuartoscuro

Jorge Álvarez Máynez, Candidato Presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) retomó su agenda, después de los hechos en San Pedro Garza García, Nuevo León donde nueve personas murieron y hubo decenas de lesionados producto de la caída de un escenario.

Hoy en la Ciudad de México participó en un encuentro privado con estudiantes de periodismo de la escuela “Carlos Septién García”, previamente, ante medios de comunicación, aseguró que a pesar de estar pendiente de los lesionados y los familiares de quienes fallecieron no tiene planeado terminar anticipadamente su campaña y menos bajarse de la contienda.

Ver más Me encuentro ya en la Ciudad de México.



Les informo que en unas horas será dada de alta nuestra compañera @LBallesterosM, coordinadora general de la campaña, quien permanecerá en Monterrey para seguir al pendiente de forma personal de las personas lesionadas y de las víctimas. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 24, 2024

Actividades de Jorge Álverez Máynez el 24 de mayo de 2024

“¿Usted ha analizado la posibilidad, por la situación y como lo vemos anímicamente de terminar la campaña y hasta bajar la candidatura? No, yo nunca me voy a hacer un lado de la responsabilidades en ningún sentido… ‘se ve afectado candidato’… Sí pero no te puede no afectar pero una cosa es tener dolor y otra cosa es no tener la fortaleza para afrontar un mal momento”

“Voy a tratar de seguir haciendo la mejor campaña que pueda en las circunstancias en las que estamos siendo respetuosos de las víctimas y también siendo consciente de lo que nos estamos jugando es la presidencia de la república”

El abanderado emecista lamentó que en las redes sociales algunos personajes públicos y políticos se hayan expresado para criticar su actuar durante los hechos del pasado miércoles en el campo de Béisbol “El Obispo”, aseguró que “son una vergüenza”.

Ver más En memoria de Elvira, Antonia, María Elisa, José de Jesús, Laura, Martha Alicia, Juana María, Alejandro y Olga. pic.twitter.com/WAyMlSCdpJ — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 24, 2024

“Varios que han compartido una serie de cosas mezquinas inhumanas claro que hay diferentes posiciones pero es muy contrastante como se reacciona frente a un momento así y cómo la verdad la clase política de la vieja política senadores es una vergüenza”

Hasta el momento se sabe que el zacatecano ocupará parte de la tarde de este viernes para reencontrarse con su pareja Sarah Aguilar y sus hijos Luciano y Constanza.