Máynez propone crear una ley de paternidad responsable vs deudores alimentarios

Jorge Álvarez Máynez. Foto. Especial

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), visitó la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) en Chetumal, Quintana Roo, es la escuela de educación superior número 46 a la que llega durante su campaña.

Actividades de Jorge Álvarez Máynez el 27 de mayo de 2024

Ahí, a tres días de que concluyan los actos proselitistas para dar paso a la reflexión, propuso ante estudiantes y docentes crear una ley de paternidad responsable para que los padres que no quieran asumir el pago de una pensión alimenticia tengan descuentos en sus salarios y así cumplan con su deber.

“Yo pienso que hay que promover una ley de paternidad responsable en México, que todos los gobiernos municipales, estatales y federales que sean notificados de una sentencia de una pensión alimenticia no pagada, le deben de descontar en automático al trabajador para la pensión y depositarla directamente a la persona que está haciendo afectada. Pienso que tenemos que hacer sistemas de seguimiento y de justicia que sean efectivos”

Además reiteró su propuesta de proteger a las mujeres posibles víctimas de feminicidios con apoyo de hoteles y de tecnología con el desarrollo de alertas y botones de pánico.

“Además de ir a un refugio que debería de haber refugios, debería de poder llegar a cualquier hotel. ‘Yo estoy siendo perseguida, ese es el hotel que tenía más cerca’. Por favor deme una habitación, notificar a través de una especie de alerta y contar con la garantía de que el Gobierno va a cubrir esa emergencia, sistemas de colaboración que con muy poca inversión. Imagínense para el Gobierno pagar dos meses de hotel o tres noches de hotel para evitar un feminicidio

Aseguró que el hecho de ganar o no las elecciones del próximo domingo no significa que cambien las actitudes y comportamientos de la gente y más bien aseguró que los mexicanos deben asumir un compromiso para cambiar su mentalidad.

“Que el día lunes, que el día domingo todas y todos nos vamos a comprometer a un cambio de mentalidad para el país, porque eso es lo que más importa, más que un presidente, más que un cargo más, incluso que el voto que siempre es importante y les he dicho, prefiero que vayan y voten por otra persona, aunque no sea pero que no dejen de votar porque nada se siente peor a que otro decida por ti“