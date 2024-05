“El voto útil es aquel del que no te arrepientas en 6 o 12 años”: Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), se reunió con estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Aprovechó la visita número 48 en escuelas de educación superior para explicar lo que a su manera de ver es del voto útil.

Además, afirmó que en su partido van a salir algunos pillos y aseguró que los partidos políticos no son clubes de ángeles.

“¿Cuál es el voto útil? (…) uno del que no te arrepientas en 6, en 12 años, independientemente del resultado. Por eso la convocatoria es, no a delegarle, porque eso nunca va a existir cuando te dicen, no pues confía, ¿qué harías para que confíes en ti? Nada, nada puede hacer que confíes en el otro, ni siquiera en la pareja. En la pareja, yo leí en la preparatoria un libro que lo explica a la perfección, El arte de amar, Erich Fromm. Amar no se trata del otro, por supuesto que el otro tiene que tener ciertas características para que eso tenga una viabilidad, ciertos valores, ciertas ideas; debes de tener algo que sostenga ese amor, pero se trata sobre todo de ti, y lo mismo sucede, creo, en la política. La convocatoria tiene que ser a confiar en ustedes mismos, a confiar en ustedes, que en Movimiento Ciudadano van a salir pillos sí, los partidos no son clubes de ángeles”.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.