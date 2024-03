En Vivo: Sigue las actividades del candidato Jorge Álvarez Máynez, hoy 3 de marzo de 2024

Jorge Álvarez Máynez y Bárbara Gómez, de su equipo de trabajo. Cuartoscuro

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial del Partido Movimiento Ciudadano, tendrá las siguientes actividades este domingo 3 de marzo en Nuevo León.

Actividades de Jorge Álvarez Máynez en vivo y minuto a minuto

El primer evento será con militantes y simpatizantes en Montemorelos, Nuevo León, a las 3 de la tarde.

Posteriormente, el candidato presidencial se reunirá con empresarios en Allende, Nuevo León, a las 5 de la tarde.

Para cerrar, el domingo, Álvarez Máynez tendrá un encuentro con militantes y simpatizantes en Santiago, Nuevo León.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, tuvo actividades el sábado 2 de marzo en Sonora.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República aseguró que el principal problema que se tiene que resolver es la desigualdad que priva en el país, pues de lo contrario aseveró, no se terminará la violencia y la inseguridad.

“Si no resolvemos el problema de desigualdad, no va a haber paz, no va a haber justicia, no se va a acabar la violencia, y no se va a acabar la inseguridad, si no cortamos el ciclo, si las niñas y los niños que hoy crecen en el poblado no son los últimos que les va a tocar esta realidad, el cambio no va a llegar”, expresó desde el poblado Miguel Alemán, en Sonora.