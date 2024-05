“No me voy a dejar mangonear por el PRI y el PAN”, asegura Jorge Álvarez Máynez

Actividades de Xóchitl Gálvez el 30 de abril de 2024

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), pidió a los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRI-PAN) dar un paso al costado si insisten en que decline a favor de Xóchitl Gálvez, abanderada de la Coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Desde San Luis Potosí, y en pleno encuentro con simpatizantes, los instó a renunciar a sus cargos y a sus candidaturas plurinominales; el zacatecano, además, les adelantó a los líderes partidarios que él no se va a dejar “mangonear” por quienes, subrayó, le han fallado al país.

En contexto del Día del Niño, Máynez presentó su peluche y afirmó que parte de la campaña la han realizado los jóvenes y niños a través de las redes sociales y desde sus escuelas.

Por otra parte, afirmó que San Luis Potosí cuenta con potencial para convertirse en un polo de desarrollo en pleno “nearshoring”, o relocalización de empresas, ya que tiene conexión con el Bajío y centro del país, por lo que hay que impulsarlo con energías limpias, resolver el problema del agua y brindar una revolución educativa.

Además, se pronunció por combatir el crimen organizado que asola esta parte del país.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que aventaja en las redes sociales a su más cercana rival, Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, y aseguró que quienes han optado por financiar la campaña de la hidalguense están desesperados ya que gastaron millones de pesos y ahora se encuentran en un tercer lugar de las preferencias electorales.

Así lo afirmó en una breve entrevista con medios de comunicación en San Luis Potosí, donde continúa en campaña a poco más de un mes de que se desarrollen las elecciones.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), reconoció en la reforma al sistema de pensiones un intento por mejorar la calidad de las personas que se retiran de la vida laboral; sin embargo, llamó a profundizar este tipo de acciones a fin de que se desarrolle un modelo financiado universalmente y que se ligue al salario mínimo.

El abanderado emecista planteó la posibilidad de desarrollar más actividades productivas para los adultos mayores que están en etapa de jubilación, pero que quieren acrecentar su ingreso y no depender única y exclusivamente de su pensión.

Así lo expresó el zacatecano durante un diálogo con estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM), campus San Luis Potosí.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), celebró el Día del Niño con un video alojado en su cuenta de “X”, donde aparece al lado de su hijo Luciano, de 5 años de edad.

En la grabación, el abanderado emecista leyó algunas de las peticiones que tiene el menor como deseos para un país y un mundo mejor. Las palabras estarán incluidas en el libro que presentará el zacatecano la próxima semana, donde proyecta su modelo de país en caso de ganar las elecciones del dos de junio.

“Que todo sea rock and roll y futbol, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y de niñas y que los abuelos y abuelas siempre se traigan sus tenis (…) ´sí porque no juegan nada, fútbol sin tenis´ (…) que no se seque el lago que cabe en mi jardín, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres, que en la granja haya más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho, que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso, los niños y niñas no sean pobres, que todos puedan ir a la feria, que todos tengan una casa calentita y fresquita”.

