“No llego sola, llegamos todas”: Claudia Sheinbaum da primer mensaje como virtual presidenta

Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México, de acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) que la coloca con un rango de entre 58.3% y 60.7% de la votación en las elecciones de este 2 de junio de 2024.

En un mensaje a la nación, la virtual ganadora de la elección presidencial destacó que de acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el INE, Morena también habría ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, “y muy probablemente también en la Cámara de Senadores”.

Sheinbaum destacó que por primera vez, en 200 años de la República Mexicana, habrá una mujer presidenta.

“Y cómo lo he dicho en otras ocasiones: no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas”.

En el Hotel Hilton Alameda, Sheinbaum agradeció a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de “Fuerza y corazón por México”, por la llamada que le realizó, minutos después de que el INE diera a conocer el conteo rápido, para reconocer su triunfo y también a Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, quien, de la misma manera, la llamó para felicitarla.

La candidata a la presidencia de “Fuerza y corazón por México”, Xóchitl Gálvez, reconoció que el conteo rápido del INE no es favorable para su candidatura.

“Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley, así lo he demostrado como ciudadana y en todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales”.

Xóchitl Gálvez.