En entrevista con Uno TV, Salomón Chertorivski se dice preparado para el Debate y comprometido con el futuro de la CDMX

Salomón Chertorivski Woldenberg, candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, visitó el foro de Unotv.com la noche de este jueves, 14 de marzo.

Durante una entrevista exclusiva con José Cárdenas, Chertorivski expresó estar preparado para el debate del próximo domingo, considerándolo como la oportunidad perfecta para distinguir entre los candidatos, analizar sus trayectorias y visiones para el futuro de la ciudad.

Dos temas cruciales: Desarrollo Social y Económico

Este debate se enfocará en dos pilares fundamentales: Desarrollo Social y Desarrollo Económico. Desde crecimiento económico hasta políticas de bienestar, los temas centrales marcarán el rumbo de la discusión.

Chertorivski compartió sus preocupaciones sobre la calidad del aire, la gestión del agua y otros desafíos ambientales que enfrenta la Ciudad de México. Propuso medidas concretas, como el cierre de instalaciones contaminantes y la mejora de la infraestructura hídrica.

“Trabajé 20 años como servidor público. Yo me entrené, me formé para ser un administrador público serio. Me formé para hacer una política seria, basada en evidencia.” – aseguró ante las cámaras.

Sobre sus contendientes, el candidato de Movimiento Ciudadano aseguró que quienes han dedicado su vida a la política, solo piensan en elecciones y en el siguiente cargo. A diferencia de él, quienes se han formado y dedicado al servicio público, en lo que piensan es en resolver los problemas públicos.

Programas sociales pero sostenibles

Durante la entrevista, el candidato afirmó que de la administración actual en la CDMX, se mantendrían, de ganar la jefatura de Gobierno, los programas sociables de manera sostenible.

Aprecio muchos los programas de asistencia social existentes, como la pensión universal para adultos mayores. Sin embargo, debemos asegurarnos de mantener estos programas de manera sostenible.

Chertorivski compartió sus preocupaciones ante la contaminación, buscará cerrar instalaciones contaminantes como la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula. Estos modelos energéticos son obsoletos y contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica. Además, nos estamos quedando sin agua.

¿Qué pasa con el suministro de agua? Salomón Chertorivski confirma que la escasez de agua es una realidad inminente y se agotan los acuíferos a un ritmo alarmante.

La Ciudad de México, construida sobre lagos, depende de estos acuíferos. Sin embargo, hemos extraído más agua de la que se repone. Si continuamos así, nos quedaremos sin agua. También perdemos gran parte del agua por fugas en nuestras tuberías.

Ante los dichos de algunos de que la falta de agua es un mito. Salomón Chertorivski: No lo es. He presenciado personalmente el estado de nuestras tuberías. Muchas están deterioradas, lo que facilita las fugas y provoca hundimientos en la ciudad. Es una situación preocupante que requiere atención urgente.

Recuerda el primer debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México será transmitido completamente en vivo por Unotv.com, el domingo 17 de marzo, en punto de las 20:00 horas.

¿Por qué Movimiento Ciudadano?

Luego de ser servidor público en administraciones pasadas y de otros partidos políticos Salomón Chertorivski explicó su elección de unirse a Movimiento Ciudadano, resaltando su afinidad con la ideología socialdemócrata y su compromiso con el equilibrio entre libertades individuales y el interés colectivo.

“Creo en un país donde las libertades individuales sean protegidas, pero equilibradas con el interés colectivo. Mi trabajo con Movimiento Ciudadano es de larga data y continuará en el futuro. Juntos, construiremos un sistema de cuidados real y efectivo.”

Afirmó que la ideología del Movimiento Ciudadano es hablarle a los jóvenes.

En el caso de Jalisco y Nuevo León son dos gobiernos que han dado resultados, que más empleo han generado, qué más inversión han atraído.

Y en Nuevo León… afirmó que hay un viejo priismo y un panismo arraigado en la corrupción, que han dado una batalla desde que empezó el gobierno de Samuel García.

Con un enfoque claro en el debate de ideas y propuestas, y un compromiso firme con su partido y su visión para la ciudad, el candidato se prepara para enfrentar los desafíos venideros con determinación y convicción.

“Mi compromiso va más allá de las elecciones. Estoy aquí para trabajar por el futuro de nuestra ciudad.”

