INE hace “enérgico llamado” a Xóchitl por uso de imagen institucional

FOTO: Cuartoscuro

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE hizo un “enérgico llamado” a la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruíz, para advertirle de las implicaciones y alcances que puede tener el uso sin autorización del emblema del árbitro electoral.

Al filo de la medianoche de este 29 de marzo, las tres consejerías que integran la Comisión, Claudia Zavala, Rita Bell López y Arturo Castillo, calificaron como “desafortunada”, “grave” y “preocupante”, la publicación hecha en redes sociales por la candidata presidencial.

“Es una publicación muy desafortunada, me parece que es muy desafortunada porque, como lo han expresado mis colegas, el logotipo del INE es una marca registrada de uso exclusivo del INE y solo con autorización del INE puede ser utilizada. Un actor político no puede beneficiarse electoralmente”. Claudia Zavala | Consejera electoral INE

“Me parece que al final de cuentas lo que se ha visto en la réplica de esta publicación ya no se pudo evitar un daño, el daño ya quedó hecho. Me parece que estamos ante un hecho grave, yo solicitaría en su caso que se haga una votación diferenciada para aprobar en su caso la tutela preventiva y con ello evitar que esto suceda, me preocupa mucho que vaya a replicarlo alguna otra fuerza política”. Riva Bell López | Consejera electoral INE

Por su parte, Arturo Castillo, también consejero electoral INE, realizó un llamado a no usar la marga registra de del Instituto.

Recordaron que la imagen institucional del INE es una marca registrada y ningún actor político puede usarlo para beneficiarse políticamente.

En la sesión de carácter privado rechazaron dictar medidas cautelares y tutela preventiva pues la publicación en la que Xóchitl Gálvez hizo uso del emblema del INE ya fue eliminada, las consejeras y el consejero del INE aseguraron que estos hechos pueden confundir a la ciudadanía.

“Que se tenga el pleno cuidado de no usar el logotipo, porque es exclusivo, pero no usarlo en beneficio de un actor político porque se está confundiendo a la ciudadanía”. Claudia Zavala | Consejera electoral INE