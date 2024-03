INE presenta boleta presidencial y acta de escrutinio para las elecciones

En la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Martín Faz presentó la boleta para elegir a la próxima presidenta o presidente del país.

“Esta es una muestra de la boleta, ya llevamos un avance, aproximadamente un 7% en la boleta presidencial; iniciamos apenas el primero (de marzo), la capacidad productiva de Talleres Gráficos de México es de seis millones de boletas diarias, son 317 millones para las elecciones federales”, abundó el consejero electoral.

[¿Cómo votar? ¿Qué hicieron hoy Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez? Averígualo aquí.]

Martín Faz también mostró un acta de escrutinio: “Este es el cartel que se coloca al final, casilla por casilla”, explicó.

Con esta papelería electoral, capacitadores del INE instruyen a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla. Sin embargo, cuatro de cada diez le han dicho que no al órgano electoral.

“En total, de los hogares visitados, tenemos un 46.34% de personas que ya de entrada te dicen, ‘¿sabes qué? No puedo’, por distintas razones”, refiere Martín Faz.

La cifra es menor al récord de 60%, registrada en otros procesos electorales, y obedece a varios motivos.

“Imposibles de localizar, 21.6%, son personas que no hicieron su cambio de credencial en un momento dado o migraron, no están. Hay un 5.69% que por cuestiones de salud no pueden hacerlo; un 6.33% por cuestiones laborales o sociales, rechazó”, destacó el consejero electoral.

“Por temas de agresión, por un perro, es el 23.15% de los incidentes, que es el que tiene el mayor; el segundo es accidentes, no crean que son accidentes de automóvil, una torcedura de tobillo, por ejemplo, al bajar una banqueta, una caída de bicicleta, no son accidentes graves; en tercer lugar, con el 12.25%, temas de inseguridad. El cuarto es un tipo de agresión verbal, el 11.35%”. Martín Faz Mora / Consejero electoral del INE.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]