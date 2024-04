Primer debate presidencial 2024: resumen y propuestas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Fotos. Cuartoscuro

Este domingo 7 de abril de 2024 se realizó el primer debate presidencial entre los candidatos a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Los representantes de “Sigamos Haciendo Historia”, “Fuerza y Corazón por México” y Movimiento Ciudadano, respectivamente, contrastaron sus ideas y en UnoTV te presentamos un resumen de sus propuestas más relevantes en los temas de salud, educación, combate a la corrupción, no discriminación y violencia contra las mujeres.

Primer debate presidencial 2024: resumen y propuestas de los candidatos

Tema: Salud

Claudia Sheinbaum

En el tema de salud, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que fortalecerá el sistema de salud pública, desde la prevención hasta la atención más compleja con medicamentos gratuitos.

Además, consideró que hay que invertir en el rubro y fortalecer el sistema de salud pública, desde la prevención hasta la atención.

La propuesta de Sheinbaum, en caso de llegar al gobierno, es la prevención como tema prioritario, la formación médica y atención los 365 días del año, además de empoderar a las enfermeras y fortalecer las farmacias del Bienestar.

Jorge Álvarez Máynez

Álvarez Máynez destacó que implementará un sistema de salud verdaderamente universal, financiado equitativamente con medicinas para niños desde su nacimiento.

Para que la salud esté al alcance de todos, el candidato consideró que hay que cambiar el esquema de financiamiento y evitar contratos irregulares para acabar con el mal financiamiento.

Además, como resumen, afirmó que hay que generar infraestructura como en Jalisco y Nuevo León: “El mejor sistema de salud es el que menos camas necesita, vamos a prevenir, que se pague a quienes mejoren la salud, promover la salud desde los territorios”, señaló.

Xóchitl Gálvez

La candidata Xóchitl Gálvez aseguró que optará por el nuevo seguro popular y la tarjeta “Mi salud”, que dará cabida a medicamentos gratuitos en hospitales.

Sobre este tema, Xóchitl Gálvez aseguró que la tarjeta “Mi Salud” será un sistema inteligente que coadyuvará a erradicar la corrupción, además de que irá acompañada de recetas electrónicas para asistir a farmacias a surtirlas con precios justos.

La candidata abundó que con la tarjeta se podrá asistir a un hospital público o privado, para lo cual se usará presupuesto del erario.

Debate presidencial; tema: Educación

Claudia Sheinbaum

Sobre el tema de educación y rezago educativo, la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” aseguró que toda su vida ha defendido la educación pública.

“La propuesta es educación inicial, dar becas a todos los estudiantes de educación básica, fortalecer la educación media superior. Se ha avanzado con las becas, pero hay que llegar a quienes no les ha llegado. Más universidades, como las creadas en la CDMX”, señaló Sheinbaum.

Además, en el primer debate presidencial, pugnó por el esquema de Nueva Escuela Mexicana, que no está basado en la memorización, sino en la participación de los niños y que fue desarrollado con el magisterio nacional.

Sheinbaum pugnó por impulsar los estudios en medicina entre los jóvenes, además de empoderar a las enfermeras y tener un mejor modelo de referencia y contra referencia.

Jorge Álvarez Máynez

Sobre el tema de educación, el candidato de Movimiento Ciudadano señaló que por el bien de todos, primero las niñas y niños, con un sistema de educación universal, con mejoras en escuelas públicas y fortalecimiento de educación básica.

Al abundar sobre el tema, señaló que los libros de texto no deben ser “adoctrinadores”, sino que deben ser utilizados para aprender y divertirse.

En el primer debate presidencial, Jorge Álvarez Máynez aseguró que de llegar a la presidencia invertiría el 1% del PIB en ciencia y tecnología.

Xóchitl Gálvez

“Propongo que haya escuelas de tiempo completo, escuelas para infancias, con tabletas para cada niño, con tarjetas de datos para jóvenes en zonas marginadas”, señalo la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Además, dijo que impulsará una beca universal para escuelas públicas y privadas e invertirá en escuelas.

Xóchitl Gálvez señaló que es importante que se voltee a ver a los maestros, con mejores sueldos, capacitaciones y ascensos.

Además, se comprometió a llevar a todas las localidades internet, a través de satélites de banda baja, para que la gente pueda desenvolverse mejor en temas educativos y aprender inglés y tecnología: “se va a enseñar robótica e inteligencia artificial”, destacó.

Tema: combate a la corrupción

Claudia Sheinbaum

Al hacer un resumen sobre su trabajo en la CDMX, Claudia Sheinbaum afirmó que cuando fue jefa de Gobierno desarrolló la ADIP, lo que permitió desarrollar acciones como el tianguis digital, que transparentó las licitaciones en el gobierno de la Ciudad: “esto nos permitió que tuviéramos cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y cero pesos por comprobar, no hubo ninguna otra entidad de la República que tuviera esta calificación”.

Al abundar sobre el tema, Claudia Sheinbaum señaló que seguirá con la “austeridad republicana”, lo cual, en el actual gobierno, ha significado un ahorro de 2.4 billones de pesos.

En el primer debate presidencial, Claudia Sheinbaum pugnó por la digitalización para aumentar la recaudación y disminuir la corrupción.

Jorge Álvarez Máynez

Sobre el tema de corrupción, el candidato de Movimiento Ciudadano consideró que hay que realizar licitaciones abiertas e incentivar a las empresas que tengan reglas de transparencia.: “Se hará el tres de tres para las empresas proveedoras de los Gobiernos”.

“Se debe crear un sistema de rendición de cuentas en favor de los ciudadanos”, señaló Álvarez Máynez en el primer debate presidencial.

Como resumen de sus propuestas, en el ámbito de corrupción, el candidato Álvarez Máynez expresó que hay que reducir trámites e implementar una mesa de coordinación con autoridades locales para tener ventanillas únicas, en las que además se simplifique la atención: “Un ciudadano tiene que ir a una presidencia municipal. Las empresas mueren por la complicación de los trámites”.

El candidato de Movimiento Ciudadano destacó que dentro de sus iniciativas como legislador destacan la de que las empresas paraestatales actúen con rendición de cuentas y la creación de un comité de vigilancia de megaproyectos de obra pública.

“Garantizar el funcionamiento del INAI, como lo ha hecho la bancada naranja en el Senado de la República”, destacó Álvarez Máynez en el primer debate presidencial.

Xóchitl Gálvez

En el primer debate presidencial, la candidata de “Fuerza y Corazón por México” expresó que en el tema de corrupción se aplicará la ley y se castigará a los corruptos.

En resumen, Xóchitl Gálvez señaló que se van a evitar las asignaciones directas y habrá licitaciones: “en mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal”.

La candidata de “Fuerza y Corazón por México” afirmó que en su gobierno habrá funcionarios honestos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, además de que, dijo, no desaparecerá el INAI y creará una fiscalía autónoma, una auditoría de la federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos, además de un poder judicial autónomo: “todos estos integrantes van a ser de manera ciudadana, a través de un concurso, sin que pertenezcan a un partido político”.

La candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” expresó que una de sus propuestas es quitar el efectivo hacia el gobierno y que los ciudadanos sepan cuánto dinero se ha asignado a cada estado.

“Como senadora he presentado 33 denuncias, inclusive a integrantes del PAN, yo no me ando con rodeos, la corrupción se debe de castigar, trátese de quién se trate, no me da ningún temor”, señaló Gálvez.

Tema: No discriminación y grupos vulnerables

Claudia Sheinbaum

Al abordar el tema de migración, Claudia Sheinbaum señaló que esta no va a disminuir si no se atienden las causas, principalmente la pobreza.

“El debate con Estados Unidos es sobre que, de lo que hoy se dedica al armamentismo, un porcentaje se dedique para la ayuda a los países y disminuya a la migración, eso es lo más humano que se puede hacer”, destacó la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” en el primer debate presidencial.

Sobre la protección de niñas y niños, la candidata expresó que fortalecerá el tema educativo y la educación inicial con becas universales.

Sobre los programa sociales que se impulsarían para grupos vulnerables, la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, señaló que propondrá que todas las mujeres de 60 a 64 años sean reconocidas, por primera vez, con el trabajo que hicieron en el hogar y que tengan un apoyo mensual.

“Estamos planteando, también, como programa, la beca universal para niños y jóvenes de preparatoria, además de un aumento al salario mínimo que quede establecido en la Constitución”, señaló Sheinbaum.

Además, abundó que plantearán “verdaderas pensiones”, que se recuperen, y la recuperación salarial de maestros.

Jorge Álvarez Máynez

En el tema de migración, el candidato de Movimiento Ciudadano pugnó por un cambio de modelo de Derechos Humanos que le dé cuidado a todas las personas migrantes: “migrar no es un crimen, es una decisión que toman los seres humanos”, señaló.

Además, refirió que se debe proteger a los niños que emigran y se separan de sus familias.

Al hablar sobre las mujeres, Máynez destacó que seguirá impulsando una ley de paternidad responsable: “Nueve de cada 10 personas abandonan el mercado laboral para dedicarse al hogar, son mujeres”.

En resumen, al hablar del tema, Máynez aseguró que las mujeres en México trabajan 40 horas no remuneradas a la semana: “Es prácticamente otra jornada laboral sin pago contra 16 horas de los hombres”.

“Por eso hablo de un estado de bienestar, es hora del tiempo completo, de guardería, personas cuidadoras al servicio del estado mexicano para que las mujeres puedan seguir estudiando, hacer lo que quieran o trabajar”, señaló Máynez.

Además, consideró “muy importante” reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Comisión Nacional de Víctimas, “para hacer una defensoría pública al servicio de los pueblos y comunidades indígenas, porque hay 8 mil personas privadas injustamente de su libertad por no haber tenido una defensa en su propia lengua en su propia lengua materna y eso es un acto de discriminación brutal”.

Xóchitl Gálvez

Sobre el tema de migrantes, la candidata de “Fuerza y Corazón por México” indicó que implusará que, cuando se encuentren en territorio nacional, “no se les moleste, ni se les ataque”, además de que haya respeto a sus derechos humanos.

En el primer debate presidencial, Xóchitl Gálvez aseguró que los programas sociales seguirán, además de que propondrá que la pensión para adultos mayores se dé desde los 60 años.

Las mujeres van a tener la tarjeta “la mexicana”, que les va a dar 5 mil pesos cuando estén en una condición de vulnerabilidad, “y vamos a llevar la beca universal a la Constitución, junto con las becas a las mujeres y también el apoyo para la alimentación de personas con pobreza extrema. Voy a subir tres programas más a la Constitución: Alimentación, Mujeres y Beca Universal”

Violencia contra las mujeres

Claudia Sheinbaum

La candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” afirmó que, de llegar a la presidencia, implementará el *765, sistema telefónico de ayuda a las mujeres que en la Ciudad de México “dio excelentes resultados”, además de que habrá cero impunidad en feminicidios.

Jorge Álvarez Máynez

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, señaló que en el tema de violencia contra las mujeres el objetivo es brindarles atención.

Además, pugnó por crear un sistema nacional de cuidados, sistemas de respuesta oportuna y de respuesta temprana a los casos: “que se juzgue con perspectiva de género desde que un homicidio a una mujer es denunciado y dotar a los centros de justicia”.

Xóchitl Gálvez

En el tema de violencia contra las mujeres, Xóchitl Gálvez señaló que se deben atender el 100% de las demandas, además de dotar de recursos a los municipios, “para que haya psicólogas, para que haya trabajadoras sociales y se le dé seguimiento”.

“Vamos a fortalecer las fiscalías, porque ahí están atorados muchos de los asuntos, muchos delitos menores los vamos a mandar a la justicia cívica para que podamos castigar el feminicidio y la violencia hacia las mujeres”, destacó la candidata en el primer debate presidencial.

Xóchitl Gálvez destacó que regresarán los programas de apoyo a las mujeres indígenas, artesanas, además de que impulsará sus derechos en todas las comunidades.