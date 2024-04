Segundo Debate Presidencial: Candidatos estarán rodeados de pantallas gigantes

El segundo debate presidencial tendrá calidad cinematográfica. Las dos candidatas y el candidato estarán rodeados por dos pantallas curvas gigantes: Una de seis metros de alto por 30 de largo, la segunda, de metro y medio de alto por nueve metros de largo.

“La pantalla es de última generación para hacer producción virtual. La cuestión técnica está muy probada porque hubo una serie que estuvo seis meses usándola, entonces está muy probada”, detalló Erwin Neumaier, director de los estudios Churubusco.

Arriba de los candidatos presidenciales habrá tres lámparas de gran tamaño que son colocadas con extremo cuidado.

“Todavía no está terminado, están en preparación, es lo que nos explicaba el director de aquí y ahorita como están colocando lámparas, vale más no intervenir”, señaló, por su parte, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el Foro Matilde Landeta de los Estudios Churubusco trabajan 80 personas. Especialistas que tienen casi listo el espacio para el segundo debate presidencial del próximo domingo 28 de abril.

Al ser cuestionado sobre en qué porcentaje avanza la instalación del foro, Neumaier, destacó que se encuentra a un 90%.

No solo existe este frente de trabajo, en las calles que rodean a los Estudios y en los pasillos del mismo, trabajadores podan y pintan.

Los Estudios Churubusco, aseguró su director, estarán listos para albergar a más de 400 personas.

“En realidad, adaptar no es algo que se pueda decir, porque estamos acostumbrados a llevar producciones, las hacemos de todo tamaño. Entonces, hay lugares muy adecuados para tener gente como la sala de música, un lobby, el vestíbulo de la Luis Buñuel, entonces en realidad es una cosa que sucede continuamente”, abundó el director de los estudios Churubusco.

Previo al recorrido realizado este miércoles, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, garantizó que el debate estará libre de errores técnicos.

“Esa es siempre la meta, si nosotros no estableciéramos como garantía esto, entonces estaríamos haciéndote una confesión de qué queremos errores, así no es, nosotros estamos planteando nuestro camino hacia la no equivocación y la no existencia de errores”, señaló Guadalupe Taddei.

También aseguró que no existirá sesgo en las preguntas y se pronunció porque las 11 consejerías estén en primera fila del Foro 2 de los Estudios Churubusco.

“No hay manipulación por parte del instituto de ninguna pregunta, más estas que son grabadas son la garantía. Éste escenario tiene las condiciones para que estemos todos los consejeros, y quizás también alguien que defina las candidaturas”, dijo la consejera presidenta del INE.