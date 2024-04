Xóchitl Gálvez llena cruce de avenidas al sur de la CDMX

El ánimo estaba al máximo en el cruce de las avenidas Río Churubusco y Universidad al sur de la Ciudad de México para la llegada de Xóchitl Gálvez.



Cada semáforo se aprovechó para mostrar músculo. Con una de las frases de campaña, cientos de bolsas estaban listas para ser regaladas.



El ruido de la batucada se mezclaba con el claxón de apoyo de automovilistas.



En ese ambiente, una cuadra atrás, llegó Xóchitl Gálvez en bici, apenas se quitó su casco y la prensa le preguntó acerca del supuesto espionaje afuera de su casa.

“…Me han espiado todo el tiempo, siempre, tienen mis llamadas intervenidas, me siguen, pero nada más que hoy sí se pasaron de tarugos, les pusieron la araña, o sea……” Xóchitl Gálvez Ruiz

También la pregunta sobre el segundo debate.

“… Pues quizá el tema que más conozco es el tema de pobreza, es el tema el que he dedicado gran parte de mi vida y el tema que más he defendido estos últimos seis años es el tema ambiental..” Xóchitl Gálvez Ruiz



Apenas la dejó la prensa, la gente no la soltó para tomarse una foto o solamente para saludarla.



En ese mar de gente y tráfico vehicular, Xóchitl Gálvez intentó entregar una calca, que era el motivo del evento pero no tuvo éxito tampoco pudo ir hacia donde estaba la batucada donde esperaban el grupo más nutrido simpatizantes azules y tricolores.



Sin pensarlo más y luego de casi una hora, se retiró tal como llegó, en dos ruedas.



Muchos se quedaron con las ganas de acercarse, saludarla o simplemente verla de lejos.



Una ligera lluvia, invitó a los asistentes a retirarse.