Cambio de propietario de vehículo en Yucatán: costos, requisitos y cómo agendar
Las personas interesadas en el cambio de propietario de vehículo en Yucatán pueden acudir a los centros de servicios en el estado. Sin embargo, el costo es variable y no hay un monto fijo.
De acuerdo con estimaciones, este trámite se puede realizar en media hora, o hasta en dos, todo depende de cuántas personas estén solicitando el mismo procedimiento.
¿Cómo se hace el cambio de propietario de vehículo en Yucatán?
La página del gobierno estatal comparte el cambio de propietario de vehículo en Yucatán, con los requisitos que se deben considerar:
- Identificación Oficial de la Persona Física (INE, pasaporte, cédula profesional. Etc.)
- Comprobante de Domicilio (puede ser del agua, luz o predial)
- Documento para acreditar la Propiedad del Vehículo (entrega uno de los siguientes documentos: carta factura original, contrato de arrendamiento, factura de origen, refacturaciones posteriores)
- Tarjeta de Circulación
- Póliza de Seguro
- Factura de Motor
- Cédula de Identificación Fiscal (CIF) emitida por el SAT
- Carta Poder Notariada
- Identificación Oficial del Tramitante
- Acta Ministerial de Recuperación
- Oficio de Liberación
[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Cuánto gastan los mexicanos en mantener un auto?]
¿Cuál es el costo?
Esto se determina a través de:
- El impuesto Sobre Enajenación de Vehículos Usados, según lo establecido en el Acuerdo AAFY/02/2025
- Verificación de Factura (En caso de aplicar): 359 pesos
- Factores de recargo y actualización publicados por Hacienda Federal y Estatal
- Conceptos y cantidades que se generen o capturen con posterioridad al momento de expedición del presupuesto
- Decreto 45/2025 por el que se otorgan diversos beneficios fiscales para la regularización del padrón vehicular del estado “Ponte al día vehicular”
[TE PODRÍA INTERESAR: Profeco alerta a conductores sobre riesgo en autos Mazda]
¿Con quién se resuelve alguna duda por el precio?
Si hay una duda con respecto a el costo, las personas se pueden comunicar a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en los siguientes contactos, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:00 horas.
- Centro de Contacto telefónico: 999-930 30 00 o lada sin costo 800 999 90 00
- WhatsApp: 999 275 87 97 o 999 900 36 93
- Correo aafy@yucatan.gob.mx
¿Cómo puedo agendar una cita?
Para agendar cita se debe ingresar a la página de internet https://agendapolicia.yucatan.gob.mx/
¿Cuáles son los Centros de Servicios para hacer el trámite?
Quienes deseen un cambio de propietario de vehículo en Yucatán pueden considerar los siguientes centros de servicios:
- Calle 20 A Núm. 284 por 3-A y 49 diagonal, Col. Xcumpich, Mérida, Yucatán, C.P. 97204.
- Municipio: Mérida
- Horario: De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 13:00 hrs.
- Teléfono: (999) 400 04 80
- Reemplacamiento. Flotillas a empresas con previa cita en línea
- Tablaje Catastral 11199, Avenida Víctor Cervera Pacheco, Valladolid, Yucatán.
- Municipio: Valladolid
- Horario: De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 13:00 hrs.
- Teléfono: (999) 930 32 00
- Extensión: 49502 (placas), 49501 (licencias)
- Periférico por salida a Carretera a Umán a un costado de la Academia de Policía.