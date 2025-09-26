Cambio de propietario de vehículo en Yucatán: costos, requisitos y cómo agendar

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo hacer el cambio de propietario de vehículo en Yucatán? Foto: CUARTOSCURO

Las personas interesadas en el cambio de propietario de vehículo en Yucatán pueden acudir a los centros de servicios en el estado. Sin embargo, el costo es variable y no hay un monto fijo.

De acuerdo con estimaciones, este trámite se puede realizar en media hora, o hasta en dos, todo depende de cuántas personas estén solicitando el mismo procedimiento.

¿Cómo se hace el cambio de propietario de vehículo en Yucatán?

La página del gobierno estatal comparte el cambio de propietario de vehículo en Yucatán, con los requisitos que se deben considerar:

Identificación Oficial de la Persona Física (INE, pasaporte, cédula profesional. Etc.)

Comprobante de Domicilio (puede ser del agua, luz o predial)

Documento para acreditar la Propiedad del Vehículo (entrega uno de los siguientes documentos: carta factura original, contrato de arrendamiento, factura de origen, refacturaciones posteriores)

Tarjeta de Circulación

Póliza de Seguro

Factura de Motor

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) emitida por el SAT

Carta Poder Notariada

Identificación Oficial del Tramitante

Acta Ministerial de Recuperación

Oficio de Liberación

¿Cuál es el costo?

Esto se determina a través de:

El impuesto Sobre Enajenación de Vehículos Usados, según lo establecido en el Acuerdo AAFY/02/2025

Verificación de Factura (En caso de aplicar): 359 pesos

Factores de recargo y actualización publicados por Hacienda Federal y Estatal

Conceptos y cantidades que se generen o capturen con posterioridad al momento de expedición del presupuesto

Decreto 45/2025 por el que se otorgan diversos beneficios fiscales para la regularización del padrón vehicular del estado “Ponte al día vehicular”

¿Con quién se resuelve alguna duda por el precio?

Si hay una duda con respecto a el costo, las personas se pueden comunicar a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán en los siguientes contactos, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

Centro de Contacto telefónico : 999-930 30 00 o lada sin costo 800 999 90 00

: 999-930 30 00 o lada sin costo 800 999 90 00 WhatsApp : 999 275 87 97 o 999 900 36 93

: 999 275 87 97 o 999 900 36 93 Correo aafy@yucatan.gob.mx

¿Cómo puedo agendar una cita?

Para agendar cita se debe ingresar a la página de internet https://agendapolicia.yucatan.gob.mx/

¿Cuáles son los Centros de Servicios para hacer el trámite?

Quienes deseen un cambio de propietario de vehículo en Yucatán pueden considerar los siguientes centros de servicios:

Calle 20 A Núm. 284 por 3-A y 49 diagonal, Col. Xcumpich, Mérida, Yucatán, C.P. 97204.

Municipio: Mérida

Horario: De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 13:00 hrs.

Teléfono: (999) 400 04 80

Reemplacamiento. Flotillas a empresas con previa cita en línea

Tablaje Catastral 11199, Avenida Víctor Cervera Pacheco, Valladolid, Yucatán.

Municipio: Valladolid

Horario: De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs. y Sábados de 8:00 a 13:00 hrs.

Teléfono: (999) 930 32 00

Extensión: 49502 (placas), 49501 (licencias)