Chema Martínez busca ser alcalde de Guadalajara

Chema Martínez va por la alcaldía de Guadalajara. Foto: @chemamtz_

El diputado coordinador de la bancada morenista en el Congreso de Jalisco y uno de los liderazgos más importantes de Morena, José María “Chema” Martínez, es el candidato a presidente municipal de Guadalajara por Morena y la mega alianza, quien se dice listo para iniciar el reto más importante de su carrera política.

Ver más Para transformar #Jalisco y #Guadalajara es indispensable trabajar en unidad, sólo juntos vamos a hacer realidad un cambio verdadero por el bienestar del pueblo.



A #Morena y la Mega Alianza la esperanza nos une.@ClaudDelgadillo @_MorenaJalisco @HagamosJalisco @ptjalisco… pic.twitter.com/gnkMOg7hS0 — Chema Martínez (@chemamtz_) March 21, 2024

“El poder convertirme en presidente municipal de Guadalajara me llena de alegría y orgullo. Es un reto extraordinario y lo asumo con mucho compromiso y mucho optimismo, porque me he estado preparando para esto durante toda mi carrera”.

“Tengo la convicción de que debemos construir y recuperar una ciudad que no deje a nadie atrás, una Guadalajara justa y en paz que nos permita recuperar nuestro sentido de comunidad, que nos devuelva ese orgullo de ser tapatías y tapatíos”, aseguró Chema Martínez.

¿Cuáles son los mayores retos de la ciudad?

“La transformación de nuestra ciudad para que nos permita que todas y cada una de las familias tapatías mejoren su calidad de vida, un cambio que traiga paz, tranquilidad, bienestar, y esto lo vamos a lograr con un Gobierno humanista, que pone al centro de las decisiones a todas las personas”.

Ver más Muy contento por estar con mi compañera @ClaudDelgadillo, próxima gobernadora de Jalisco, una mujer inteligente, sensible y comprometida con las causas Obradoristas; hombro a hombro habremos de mostrar a los corruptos de Movimiento Ciudadano que el poder verdaderamente invencible… pic.twitter.com/IfRWqjJIAb — Chema Martínez (@chemamtz_) March 20, 2024

“Hay que devolverle a Guadalajara su identidad y orgullo, hay que reconstruirla para que sea el lugar común donde las familias, comerciantes, maestros, sindicatos, obreros, estudiantes, religiosos, empresarios y sobre todo jóvenes y mujeres, puedan vivir en paz, tener calles tranquilas, donde se respete la dignidad y la vida humana, una Guadalajara con buenos servicios de limpieza, con calles iluminadas y sin baches, parques limpios, con más y mejores oportunidades.

Que a cada familia se le garantice agua limpia y de calidad a precios justos; terminar con las rentas caras que hoy han desplazado a miles de familias a la periferia; recobrar el significado de nuestros barrios y colonias, y que sean parte de la solución para reparar el tejido social y terminar con la violencia, a fin de reencontrarnos con nuestros vecinos en el espacio público.

Yo soy el ejemplo vivo de la generosidad de nuestra ciudad, ya que gracias a la solidaridad de vecinos, familiares y amigos pude superar la carencia y la pérdida de mis padres desde muy joven, y haber logrado estudiar una carrera, yo soy producto de esa Guadalajara que saca la casta por los suyos, por eso quiero de corazón devolverle tanto de lo que me ha dado, en particular por las y los jóvenes y las mujeres que hoy necesitan más oportunidades, haciendo de Guadalajara, la ciudad que les permita seguir soñando”.