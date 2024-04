Encañonan a secretario de candidata a presidenta municipal de Irapuato; robaron material para debate

El secretario de la candidata fue encañonado. Foto: Captura pantalla @DavidMonroyMx

El secretario de la candidata de Morena a presidenta municipal de Irapuato, Guanajuato, Irma Leticia González, fue encañado para robarle información que la aspirante a alcaldesa utilizaría en el debate el jueves 18 de abril.

En redes sociales se ha viralizado un video que muestra cómo dos hombres ingresan al establecimiento donde se encontraba el secretario, identificado como Lalo, lo encañonan y lo obligan a tirarse al suelo.

El video muestra cómo, mientras un hombre encañona al secretario, otro individuo toma una mochila y una especie de hielera.

Ver más 🚨 #URGENTE | 30 mins antes del debate, el candidato a primer regidor de Morena en Irapuato, Eduardo Ramírez, fue encañonado y despojado de material electoral, teléfonos y computadora por gente de la PRIANISTA Lorena Alfaro. pic.twitter.com/OEjry3reFt — Bendito Coraje (@CorajeBendito) April 19, 2024

Encañonan a secretario y responsabiliza a candidata Lorena Alfaro

Irma Leticia señaló a los guardaespaldas de su contrincante del PRI-PAN y PRD, Lorena Alfaro, como los responsables de la agresión hacia su compañero.

“Hoy antes de iniciar el debate, personal de seguridad de la candidata de la inseguridad y la corrupción de Irapuato, encañonaron a un integrante de mi equipo, quitándoles mis materiales que iba a usar en el encuentro”.

Hizo responsable a la candidata de cualquier cosa que le pasara a Lalo, su persona, familia o a alguien de su equipo de trabajo.

Incluso, durante el debate, Irma Leticia confrontó a la candidata:

“Encañonaron a mi particular, lo aventaron al piso, le quitaron toda la información que yo traía, por eso me llegó después, porque me la volvieron a imprimir. Pero aun así yo la hago responsable de lo que pueda suceder. Eso no se hace, así no se gobierna, así no se juega limpio”.