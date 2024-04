Linda Padilla, candidata a la alcaldía de Guadalupe, se baja de la contienda tras ataque armado en Nuevo León

Linda Padilla, candidata a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León, anunció que se baja de la contienda electoral luego de ser víctima de un ataque armado en su contra. La abanderada del Partido Vida Nuevo León publicó un mensaje en redes sociales en el que explica que tomó esta decisión porque no cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

El pasado jueves, 25 de abril, un grupo armado disparó contra la camioneta de Linda Padilla, en la colonia Las Águilas, en Guadalupe. Por fortuna solo se reportaron daños materiales. Ni ella, ni ninguna persona de su equipo de campaña, se encontraba en el vehículo al momento del ataque.

Tres días después del atentado, la candidata del Partido Vida Nuevo León renunció a sus aspiraciones electorales.

“En este momento me encuentro en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León presentando mi renuncia como candidata a alcaldesa del municipio de Guadalupe”, mencionó Padilla en un video.

Como se señaló previamente, la principal razón por la que tomó esta decisión fue su seguridad personal, ya que considera que en Nuevo León no existen las medidas suficientes para garantizar su bienestar y el de la gente cercana a ella.

“Es una decisión difícil que no me hubiera gustado tomar, que me pone triste, pero tengo que pensar en el bienestar principalmente de mi familia, equipo de trabajo y también en mi bienestar”.

Linda Padilla