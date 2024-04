“Tu cabeza vale 15 mil pesos”: candidato a la alcaldía de Puebla denuncia amenazas

Gobernador @SergioSalomonC, respetuosa pero firmemente: garantice la paz y seguridad que los poblanos merecen. Saque las manos de la elección.



A quien me mando este mensaje le digo: no me conocen. No me van a amedrentar. Vamos a redoblar esfuerzos. Esta lucha, es por Puebla. pic.twitter.com/gl1Tpd2mHz