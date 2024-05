¿Le sacó? Mauricio Fernández, candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, abandona debate

Mauricio Fernández, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, abandonó el debate que se realizó este fin de semana, tras ser cuestionado por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Así abandonó un debate el candidato del PAN a la alcaldía de #SanPedro en #NuevoLeón . "Yo vine a un debate, no a estar escuchando estupideces de una señora que no tiene la menor idea de lo que está pasando". Mauricio Fernández, aspirante del PAN a la presidencia municipal de… pic.twitter.com/OPfrktzqva

Durante el debate entre candidatos a la alcaldía de San Pedro, Lorenia Canavati, abanderada de Movimiento Ciudadano, acusó a Mauricio Fernández de pactar con el crimen organizado.

“Por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro, no es verdad, es un mito. Lo que hizo fue pactar con el crimen organizado. Hay reportajes periodísticos que lo confirman”, expusó Canavati.

Ante estas acusaciones, el candidato blanquiazul intentó responder, pero el formato del debate le impidió hacerlo, por lo que solo se limitó a decir: “Yo vine a un debate, no a estar escuchando estupideces de una señora que no tiene la menor idea de lo que está pasando”. Posteriormente, abandonó el recinto ante la mirada de los presentes.

Horas después, Mauricio Fernández publicó un video en redes sociales para dar su versión sobre lo ocurrido. De acuerdo con el panista, decidió irse del debate porque los organizadores no le permitieron tener derecho de réplica.

“Me invitaron a un debate del Instituto Electoral que al final de cuentas no fue un debate porque una de las señoras que estaba ahí, con mucha inmoralidad, me acusa de delitos federales de hace 15 años. Francamente, no me podía quedar callado, y como no había derecho de réplica, pues me fui”

Explicó Fernández