Pablo Lemus propone verificación gratuita

Es una de las principales propuestas en su campaña. Foto: Facebook/Pablo Lemus

En el Gobierno Estatal de Pablo Lemus no se cobrará la verificación vehicular, anunció esta mañana el candidato de Movimiento Ciudadano quien se encuentra de gira en la zona de Los Altos.

[¿Cómo van las elecciones de México? Sigue aquí proceso electoral 2024]

“Sé que el programa de verificación ha traído muchas molestias, sin embargo, es muy importante cuidar el medio ambiente, tener una corresponsabilidad social con el aire que respiramos” Comentó el candidato a través de un mensaje en sus redes sociales

Ver más

“Por eso, el día de hoy quiero anunciar verificación costo cero, es decir, durante mi Gobierno no habrá operativos, no habrá operativos y este programa no tendrá ningún costo. Apelamos a la corresponsabilidad social ya a trabajar todos por el medio ambiente y la calidad del aire. Cero multas, cero operativos, cero pesos durante mi Gobierno” Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano

En la actualidad, el costo de la verificación vehicular en Jalisco es de 500 pesos, es obligatoria y en caso de no realizarla se aplica una multa de 2 mil 75 pesos.

Ésta es una de las principales propuestas de Pablo Lemus que ha hecho en los primeros dos días de campaña rumbo a la gubernatura de Jalisco.

Otro compromiso relevante es el anuncio de la policía estatal carretera para evitar los robos en los caminos de Jalisco.

El anuncio de Lemus sobre no cobrar por la verificación es muy pertinente no sólo por la molestia generalizada al programa, que hoy es de paga, sino también porque a partir de este mes de marzo, unidades de inspección de agentes de la Policía Vial, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), comenzaron a aplicar las multas a quienes no cumplieron con la verificación vehicular cuando les correspondía de acuerdo al número de placa.

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco considera la sanción de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2 mil 074.80 pesos por no verificar de acuerdo con el calendario en que se obliga según el número de placa.

La verificación ha sido justificada en los últimos años porque son los vehículos automotores los que generan la mayor parte de la contaminación ambiental.

El programa aplica a todos los vehículos que circulan de manera permanente en:

Área Metropolitana de Guadalajara que comprende Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo

Área Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta: Puerto Vallarta

Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay, Poncitlán

Zona Metropolitana del Sur: Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic

Tepatitlán de Morelos

Puerto Vallarta

Pablo Lemus encabeza las encuestas para Gobernador de Jalisco por al menos 10 puntos de ventaja sobre Claudia Delgadillo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]