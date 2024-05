Por apagones, vecinos amenazan con impedir elecciones en Tabasco

Elecciones México 2024: Debido a las altas temperaturas que se han registrado en el estado y las múltiples fallas que han afectado el suministro eléctrico desde hace semanas, residentes de varias colonias de Villahermosa, Tabasco, amenazan con no permitir la instalación de las casillas electorales el próximo domingo.

Vecinos de la colonia Miguel Hidalgo en Villahermosa bloquearon la avenida Independencia para exigir la rehabilitación del suministro eléctrico de una escuela primaria, y señalaron que de no resolverse el problema, impedirán la votación del domingo 2 de junio.

“El domingo, no van a haber votaciones, pues si no hay solución, no van a haber votación señor, lo hacemos por los niños”, declaró Laura Hernández, residente de la colonia Miguel Hidalgo.

De igual forma, los residentes de la colonia Gil y Saenz bloquearon la avenida 27 de febrero en Villahermosa por falta de electricidad y señalaron que tampoco permitirán la instalación de casillas electorales en su colonia si la Comisión Federal de Electricidad no resuelve el problema a la brevedad.

“No, no vamos a permitir las votaciones allí si no nos restablecen la luz, no vamos a permitir si en caso que la Comisión no nos llegue a reparar esa línea el transformador”, afirmó Isabel Lazcano, residente de la colonia Gil y Saenz.

A estas protestas se sumaron pobladores de la ranchería Corregidora cuarta sección del municipio de Centro, quienes bloquearon la carretera que va de la Isla a Reforma Chiapas para denunciar que llevan 10 días con fallas en el suministro eléctrico, por lo que, aseguraron, no permitirán el acceso a las urnas hasta que el problema sea resuelto.

Por si fuera poco, también este jueves se reportó otro bloqueo en la carretera federal Villahermosa-Teapa por falta de electricidad en un jardín de niños.