¡Sobrevivió! Atacan a balazos a candidato del PRD a la alcaldía de Ajalpan, Puebla

El candidato sobrevivió en Ajalpan, Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Mario Franco Barbosa, candidato del PRD a la presidencia municipal de Ajalpan, Puebla, fue atacado a balazos la tarde del domingo 7 de abril. Sobrevivió y se encuentra estable.

Ataque en Ajalpan, Puebla, ¿qué sucedió?

El abanderado perredista conducía su camioneta acompañado de su esposa tras haber asistido a una asamblea ejidal. Cuando en la comunidad de Patzingo fue alcanzado por un sujeto a bordo de una motocicleta, quien le disparó en al menos ocho ocasiones.

“Ahí me emparejó una moto, un tipo de aproximadamente 45 años, moreno, con acné en la cara, me hizo ocho detonaciones.

Me impactó en la mano, afortunadamente, yo me retiré del lugar dándole protección a mi vida”, dijo Barbosa, candidato del PRD en Ajalpan, Puebla.

Por fortuna las balas alcanzaron a impactarlo solo en la mano, tras resultar lesionado avanzó hasta llegar al mercado municipal donde se resguardó, su esposa resultó ilesa.

“Fueron los tiros muy cerca, lo tuve escasamente a un metro de distancia, y afortunadamente estoy vivo porque los impactos iban a la cabeza, ahí están las fotos de la camioneta bien cerquita”.

Posteriormente, solicitó apoyo de la Policía Municipal, más tarde, paramédicos de Ajalpan lo valoraron y trasladaron al hospital regional donde recibió atención médica. Más tarde lo dieron de alta.

Mario Franco Barbosa lamentó el ataque y aseguró no tener enemigos, dijo que el hecho ocurrió ante la inseguridad que se registra en la demarcación y su crecimiento político entre la población, este lunes levantará la denuncia correspondiente y pedirá protección a las autoridades estatales.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación de Puebla lamentó la agresión e informó que Mario Franco Barbosa recibió atención médica y se encuentra estable.

Mediante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública coadyuvan con la Fiscalía General del Estado para esclarecer el hecho.