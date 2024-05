Verónica Arreaga, candidata a diputada de Guerrero, denuncia a su expareja por extorsionarla con fotos íntimas

El acosador ya se encuentra detenido. Foto: FB/Verónica Arreaga Valdovinos

La candidata a diputada local por el Distrito 11 de Guerrero, del Partido del Trabajo, Verónica Arreaga Valdovinos, informó que se vio obligada a ausentarse de su campaña electoral debido a amenazas de muerte y extorsiones por parte de su expareja.

En una conferencia de prensa, reveló que hace unos meses inició una relación sentimental con un hombre que luego le robó sus contraseñas de WhatsApp y Facebook, además de tomarle fotos mientras dormía sin su consentimiento.

Esta persona la amenazó, acosó y extorsionó, ofreciendo vender la información obtenida a sus oponentes, incluyendo fotos íntimas de la candidata. Si Verónica Arreaga le pagaba una cantidad mensual de dinero, el sujeto no divulgaría tal material.

Con el tiempo, el monto exigido fue aumentando bajo la advertencia de vender, en este tiempo de elecciones, la información a sus rivales políticos. De acuerdo con la candidata, hace aproximadamente 20 días, el individuo comenzó a seguirla; además, la candidata descubrió que su teléfono personal estaba intervenido y todas sus redes sociales, hackeadas.

Verónica Arreaga denunció estos hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que resultó en la detención del sujeto en flagrancia cuando intentaba recibir el dinero acordado.

¿Quién es el hombre que extorsionó a Verónica Arreaga, candidata a diputada de Guerrero?

La candidata del Partido del Trabajo reveló que su relación con este individuo comenzó hace aproximadamente seis meses. Con el tiempo, ganó su confianza y empezaron a compartir más aspectos de sus vidas.

Aunque Verónica Arreaga no mencionó el nombre de su agresor, mostró una fotografía de él. En la imagen, se ve a un hombre moreno, de estatura mediana y complexión robusta.

Verónica, quien es psicóloga de profesión, admitió que esta situación ha perturbado su paz y la de su familia, quienes están preocupados por las posibles consecuencias una vez que este individuo quede en libertad. La candidata del PT agregó que en este caso no se puede ejercer la Ley Olimpia porque las fotografías íntimas no se hicieron públicas, pero exigió que no quede impune.

Tras extorsiones y amenazas, Verónica Arreaga regresa a campaña

A pesar de las extorsiones y amenazas recibidas, Verónica Arreaga retomó sus actividades de campaña ayer, martes 7 de mayo, luego de haberlas pausado debido a estos eventos. Solicitó seguridad al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, sin haber recibido respuesta hasta el momento.

Tras hacer público su caso, Verónica Arreaga recibió muestras de apoyo y solidaridad en su perfil de Facebook.

