¿Dónde debo ir a votar? Tu credencial tiene la respuesta

Tu credencial de elector te dice dónde debes votar. Foto: Cuartoscuro

El próximo 2 de junio de 2024 México vivirá el proceso electoral más grande de su historia, en el cual, entre otros cargos, se elegirá al próximo presidente o presidenta de la República.

La jornada electoral del 2 de junio de 2024 se realizará de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y lo único que tienes que llevar para ejercer tu derecho es tu credencial de elector.

Es importante que ubiques la casilla donde ejercerás tu voto. En UnoTV te explicamos paso a paso cómo encontrar de manera sencilla el lugar donde votarás.

¿Cómo ubico la casilla donde votar en las elecciones del 2 de junio?

Es importante que sepas que antes del día de la elección, el Instituto Nacional Electoral (INE) habilitará un sitio de internet en el que los ciudadanos podrán localizar la casilla en la que podrán ejercer su derecho: https://ubicatucasilla.ine.mx/ .

Toma nota: Para ubicar tu casilla debes tener en cuenta que tu credencial del INE debe estar vigente.

En la parte frontal de la credencial ubica el apartado sección e ingresa el número en el sitio web que el INE habilitará. No olvides seleccionar tu entidad de residencia.

Imagen: www.ine.mx

Una vez que ingreses los datos, el sistema te mostrará la dirección exacta donde se ubicará la casilla en la cual podrás votar.

En las próximas elecciones, además del presidente de la República, se elegirán más de 19 mil cargos.

En particular, destaca en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, la elección para determinar la titularidad de las gubernaturas.

¿Cómo saber si tu INE está vigente?

Es importante tomar en cuenta que sólo con las credenciales vigentes del INE podrás emitir tu voto en 2024.

Actualmente, existen cuatro modelos que son válidos y aceptables, siendo los del tipo D, E, F, G y H.

En caso de querer consultar si tu credencial está vigente o no, es importante acceder a la página de Lista Nominal del INE, dando clic AQUÍ.

Los modelos que puedes consultar y que aún tienen vigencia son los siguientes:

D: emitidas en 2013

E: a partir de julio de 2024

F: en el extranjero a partir de febrero de 2016

G y H: a partir de diciembre de 2019

Toma nota: Las credenciales de tipo A, B y C ya no son vigentes, por lo que no podrás votar con ellas en 2024.