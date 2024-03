Venció el plazo: acuden por credencial del INE el último día de entrega

Reactivarán un día después de las elecciones algunos trámites. Foto: Cuartoscuro.

Habitantes de la Ciudad de México acuden a los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), para recoger su credencial para votar con fotografía; hoy vence el plazo para que les sea entregado el plástico.

Presencia de pocas personas para recoger credencial del INE

Durante un recorrido por módulos en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztapalapa, Unotv.com constató que es baja la afluencia de personas que han acudido por ella.

Esta fecha límite aplica para quienes pidieron actualización, corrección o solicitaron el documento por primera vez.

Rubí Santoyo acudió para recoger su credencial. Narró a Unotv.com que por desidia, no había asistido.

“Sí, de hecho ya tenía, no sé si como 3 meses, que hice el cambio de domicilio, pero por una u otra cosa de, ay mañana, mañana (…) Y sí es cierto, hoy es el último día por eso vine, porque también ya va a venir para votar y eso, entonces dije, no pues tengo que venir”. Rubí Santoyo.

Carolina Vázquez, acudió al módulo de avenida Parque Lira. Dijo estar consciente de que la credencial sirve para algo más que votar.

“Sí, hoy es el último día y justo me enteré hoy, por poquito y me quedaba sin votar (…) Para el banco, por si pierdes una tarjeta, básicamente. Para no traer el pasaporte para todos lados”. Carolina Vázquez.

¿Cuándo reactivan los trámites?

María Dolores Ruiz, vocal ejecutiva del Distrito 10 del Instituto Nacional Electoral, explicó a detalle para quién aplica la fecha fatal este 14 de marzo.

De acuerdo con la funcionaria electoral, “es para todas aquellas personas que fueron a los módulos del INE a pedir su primera credencial, solicitar una corrección de datos, actualizarla por cambio de domicilio, o bien que su credencial tenía vigencia 2022 o hacia atrás. Hoy vence el plazo para que vengan a recogerla”.

A partir de mañana algunos trámites van a estar restringidos y se reactivarán hasta un día después de las elecciones.

“Ya no pueden solicitar primera credencial, ya no pueden solicitar un cambio de domicilio, ya no pueden solicitar una corrección de datos, o bien, ya no pueden tampoco actualizar la credencial por vigencia”, dijo la vocal del INE.