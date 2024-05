¿Qué es un gobierno de coalición y en qué beneficia?

El gobierno de coalición busca asegurar la mayoría legislativa. Foto: Shutterstock

Si has visto alguno de los debates y propuestas políticas en el marco de la elección del 2 de junio, seguramente has escuchado este término y puede que no sepas bien a bien de qué se trata. Por eso, esta vez en Unotv.com te contamos qué es un gobierno de coalición y cómo funciona.

Incluso, puede ser que recuerdes que desde hace varias elecciones es un término que se ha mencionado bastante, con la promesa de fortalecer la cooperación entre fuerzas políticas en beneficio de la ciudadanía y el bienestar general.

¿Qué es un gobierno de coalición?

En realidad, un gobierno de coalición no es más que el convenio entre el titular del Ejecutivo federal y las diversas fuerzas políticas en el Congreso para lograr con su partido la mayoría y sacar diversas reformas en torno a una plataforma común.

Asimismo, el concepto de gobierno de coalición, nacido en los países con sistemas parlamentarios, es un asunto meramente administrativo y se conforma tras las elecciones, por lo que no tiene ver necesariamente con los partidos que apoyaron al candidato ganador.

Dicho de otro modo, una vez declarada la validez de la elección, quien ocupe la Presidencia puede pactar con otros partidos un gobierno de coalición que le dé mayoría en el Congreso para aprobar sus iniciativas, sin importar si fue candidato en coalición con éstos.

Esta forma de gobierno se da, principalmente, cuando el gobernante no cuenta con el apoyo suficiente en el Poder Legislativo, por lo que debe recurrir a otras fuerzas, aunque la diferencia con las alianzas entre partidos es que en este formato la coalición gobierna a la par de la Presidencia.

Por ello, en el caso de que se conformara un gobierno de coalición en México, el Senado de la República tendría que aprobar los nombramientos del Gabinete federal, a excepción de los secretarios de Relaciones Exteriores (SRE), Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), además de los embajadores y cónsules.

Lo anterior permitiría que estos partidos tengan representación en el Gobierno federal, al ser los encargados de la aprobación de la mayoría de las carteras, a fin de generar un equilibrio entre ambos poderes y no dar el poder absoluto al presidente.

Mientras que, según refiere la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de su Sistema de Información legislativa (SIL), la Constitución Política mexicana cuenta con esta figura desde 2018, tras una reforma a los artículos 74, 76 y 89 de la Carta Magna en febrero de 2014, y que entró en vigor hace seis años.

Incluso, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados veía probable la conformación del primer gobierno de coalición para la administración federal 2018-2024, que, consideraban, sería adoptado en adelante, mientras que al final no se cumplió.

¿En qué beneficia un gobierno de coalición?

En cuando a los beneficios de contar con un gobierno de coalición, destaca, como ya mencionábamos, el hecho de que las iniciativas propuestas por el Ejecutivo federal se podrán analizar y aprobar en el Congreso, reduciendo los obstáculos que podrían enfrentar al no contar con la mayoría.

Mientras que este sistema también asegura la pluralidad ideológica y política en la administración pública, al permitir que el gabinete esté conformado por representantes de otros partidos, reduciendo así el poder absoluto por parte de un presidente.

En tanto que éste, sale de los sistemas parlamentarios, donde el primer ministro se elige según la mayoría en el Congreso del país, por lo que las fuerzas políticas deben formar coaliciones, tras las votaciones, para contar con un mayor número de escaños y obtener el gobierno, pactando para ello la designación de secretarías.