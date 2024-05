INE, listo para el 2 de junio: Voto en total libertad

A 16 días del 2 de junio, el INE entró en la recta final de la organización de las elecciones. En sesión extraordinaria del Consejo General, la presidenta del INE afirmó que las y los ciudadanos podrán votar con tranquilidad y libertad.



“… Prácticamente todo está listo y nos encontramos realizando las actividades de la última parte de la etapa de preparación. La población en general, y las y los electores en lo particular, deben estar tranquilos y con la confianza de que podrán acudir a ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio en total libertad…” Guadalupe Taddei | Consejera presidenta INE

Previo al inicio de la sesión de este jueves, el consejero electoral Martín Faz, destacó que en ninguno de los 300 distritos electorales se han registrado amagos del crimen organizado.

“Cuando advertimos condiciones de inseguridad los consejos distritales, los 300 consejos distritales, valoran si se puede instalar ahí o si se puede instalar en otro lugar, pero no es por una amenaza directa del crimen organizado, me gustaría dejar muy claro, porque no hay como, un boicot, digámoslo así, del crimen organizado a la realización de elecciones, no, no hay”. Martín Faz | Consejero electoral INE





Sin embargo, explicó que, en entidades como Chiapas, Guerreo, Michoacán y Oaxaca sí hay organizaciones sociales que pretenden impedir la instalación de casillas.

“Hay, de parte de movimiento sociales con demandas locales, comunitarias, que no han sido resueltas por autoridades municipales o estatales, digamos, ahí estas organizaciones han dicho ‘no permitiremos la instalación'”. Martín Faz | Consejero electoral INE

Y mientras el árbitro se dice listo… los jugadores aún tienen pendientes.

Durante la sesión y al presentar un informe sobre el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, la consejera Norma de la Cruz detalló que sólo 7 de 10 candidaturas han transparentado sus perfiles y propuestas.

“Ya sabemos que no han leído los lineamientos, pero les recordamos aquellas candidaturas que no llenen esa información hará el reporte a la Dirección de los Partidos Políticos y esta a su vez a la UTC, entonces, cuando al rato vengan las consecuencias por no haber registrado su información”. Norma de la Cruz Consejera electoral INE