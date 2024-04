¿Qué hago si el INE no avaló mi registro para votar desde el extranjero?

Si fuiste uno de los registros para votar desde el extranjero rechazados por el INE, todavía puedes solicitar la revisión de tu caso para que te incluyan en la lista nominal y participes el próximo 2 de junio. En Unotv.com te decimos cómo es el proceso.

En primer lugar, sólo tienes hasta el 5 de mayo para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la revisión de tu trámite, o bien, cumplir con lo que te pidieron, si es que ya se pusieron en comunicación contigo respecto a tu inscripción.

De acuerdo con cifras del INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se recibieron 227 mil 112 solicitudes de registro en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero, de las cuales 187 mil 388 (82.6%) fueron declaradas procedentes, y 39 mil 724 (17.4%) quedaron en revisión por diversos motivos.

Entre las razones por las cuales no se aprobó el 17.4% de las peticiones, de acuerdo con la canciller Alicia Bárcena, figuran inconsistencias en los trámites o irregularidades, como la alteración de documentos y la presentación de datos falsos. Mientras que el 99.5% de éstos se realizaron con credenciales para votar expedidas en México y no en el extranjero.

¿Cómo hago que el INE me registre para votar desde el extranjero?

Si no formas parte de las 20 mil 964 personas a las que el INE aprobó el registro pese a tener inconsistencias, tendrás que solicitar la aclaración, pues el organismo electoral estará revisando uno por uno los 18 mil 760 casos restantes. Para esto tienes hasta el 5 de mayo.

Ya sea que te llegó la notificación, o que seguiste el estatus de tu inscripción a través de la página de Voto Extranjero, lo primero que tienes que hacer para pedir la revisión de tu caso es contactar al INE a través de dos medios:

Correo electrónico: votomex@ine.mx

votomex@ine.mx Teléfono: Estados Unidos: 1 (866) 986 8306 Resto del mundo: +52 (55) 5481 9897



De igual forma, tendrás que informar el motivo por el cual te fue rechazado el registro. También habrás de adjuntar la siguiente documentación:

Inconsistencias: de ser el caso, con tu credencial para votar, adjunta una copia del anverso y/o reverso de tu credencial de elector colocada sobre una hoja blanca. También agrega en la hoja tu firma de manera autógrafa (de tu puño y letra original).

Irregularidades: si el problema fue algún dato o documento erróneo que involucre, por ejemplo, tu comprobante de domicilio, adjunta una copia no mayor a tres meses de algún servicio básico, como la luz, agua, telefonía o internet.

¿Dónde podré votar?

Por otra parte, una vez completado tu registro, podrás participar en las Elecciones de México 2024 el próximo 2 de junio a través del formato que elegiste. Ya sea de forma electrónica, por correo postal o presencial en alguna oficina consular.

Sin embargo, si no pudiste arreglar tu inscripción, no recibes ninguna notificación, o simplemente ya no seguiste con el trámite, el día de la elección podrás acudir a una de las 23 sedes de votación en el extranjero instaladas en las siguientes oficinas consulares:

Estados Unidos: Atlanta Chicago Dallas Fresno Houston Los Ángeles New Brunswick Nueva York Oklahoma Orlando Phoenix Raleigh Sacramento San Bernardino San Diego San Francisco San José Santa Ana Seattle Washington, D.C.

Resto del mundo Montreal, Canadá Madrid, España París, Francia



Ahí, según apuntó la SRE, 169 ciudadanos designados para integrar los Módulos Receptores de Votación (MRV) en las 23 sedes tendrán mil 500 boletas adicionales a la lista nominal para cubrir este tipo de incidencias.

¿Y si no me pude registrar para votar desde el extranjero?

Si te registraste, pero no te aceptaron o no expidieron tu credencial para votar, el Instituto Nacional Electoral (INE) destaca que todavía te queda un recurso, pues tienes la posibilidad de interponer una demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales.

Este trámite se resuelve en una sala regional del Tribual Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero debes presentarlo ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del INE, que será la encargada de encausarlo.

Para ello, deberás llenar el formato que podrás descargar a través de este enlace, y enviarlo por vía postal, con el original firmado de puño y letra y los documentos solicitados, a la DERFE, ubicada en Insurgentes Sur 1561, colonia San José Insurgentes, C.P. 03900, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Aquí puedes encontrar el manual de instrucciones para llenar el formulario.

El Instituto recomienda también incluir la copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio del país donde resides, medio de identificación con fotografía y notificación de improcedencia, así como enviar el paquete con los papeles a través de correo certificado, registrado o mensajería privada, a fin de contar con un comprobante de entrega y seguimiento a su trayectoria hasta el destino.