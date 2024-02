¡Que no se te pase! ¿Cómo saber si tu INE está vigente para votar este 2024?

Este 2024 se realizarán elecciones en México, por ello es importante saber si tu INE está vigente para votar. Aquí en Unotv.com te vamos a decir cómo consultarlo.

¿Cómo saber si tu INE está vigente?

Es importante tomar en cuenta que sólo con las credenciales vigentes del INE podrás emitir tu voto en 2024.

Actualmente existen cuatro modelos que son válidos y aceptables, siendo los del tipo D, E, F, G y H.

En caso de querer consultar si tu credencial está vigente o no, es importante acceder a la página de Lista Nominal del INE, dando clic AQUÍ,

¿Cómo consultar el modelo de tu credencial del INE?

Los modelos que puedes consultar y que aún tienen vigencia son los siguientes:

D: emitidas en 2013

emitidas en 2013 E: a partir de julio de 2024

a partir de julio de 2024 F: en el extranjero a partir de febrero de 2016

en el extranjero a partir de febrero de 2016 G y H: a partir de diciembre de 2019

Las credenciales de tipo A, B y C ya no son vigentes, por lo que no podrás votar con ellas en 2024.

Sin embargo, una vez que ya ubicaste el modelo de tu INE, es necesario ingresar los datos que te piden para consultar su validez, entre ellos:

Código de Identificación de Credencial (CIC)

Identificador del Ciudadano

OCR

Clave de Elector

Número de Emisión

Foto: INE

Es importante mencionar que los datos vienen al reverso de tu credencial, por lo que, dependiendo del tipo, son los números que debes ingresar.

¿Cuál es la fecha límite para renovar la INE?

El INE dio a conocer las fechas límites para que las personas puedan tramitar o renovar su credencial, misma con la que se podrá votar en 2024, las cuales quedaron de la siguiente manera: