Marca el recuadro correcto: ¿qué pasa con un voto nulo en las elecciones?

En la carrera rumbo a las Elecciones 2024 en México, es importante conocer los aspectos más relevantes del proceso electoral. ¿Qué pasa con un voto nulo? En Unotv.com te lo explicamos.

¿Qué es un voto nulo?

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) del INE señala que, durante las elecciones, un voto es nulo por las siguientes cuestiones:

No tachar en la boleta ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político .

Al marcar dos o más cuadros sin que exista coalición entre los partidos en juego

En todo caso, antes de registrar un voto, los funcionarios de casilla deben evaluar si es válido o nulo, de acuerdo a la marca registrada en la boleta.

¿Cómo es un voto válido?

El INE establece que los votos se consideran válidos en los siguientes casos:

El ciudadano selecciona un recuadro en donde aparece el emblema de un partido político con un símbolo o marca distinta a la de una cruz o “X”

Si la boleta se encuentra marcada con signos, palabras o leyendas que indiquen la coalición de su preferencia

Al observarse la palabra "Sí" dentro del recuadro correspondiente

la palabra dentro del correspondiente No se expresan palabras o frases de repudio que puedan considerarse como insultos.

¿Cómo es un voto nulo?

Por otro lado, para que un voto no sea considerado como nulo, es importante abstenerse de:

Marcar con figuras y/o dibujos toda la boleta electoral

Colocar una "X" que abarque todos los recuadros de los partidos políticos

No advertir la intención de voto al poner signos, palabras, nombres o leyendas

En caso de romper la papeleta, el sufragio se desecha

Escribir frases o expresiones de rechazo que no expresen la intención de votar por un partido político

¿Qué pasa con los votos nulos?

En primer lugar, los votos nulos no se toman a favor de ningún candidato. Además, es posible que un partido político pierda su registro si no cuenta con los sufragios necesarios.

En el caso de la abstención, si no se acude a votar, no genera conflicto. A diferencia del voto nulo, el cual influye en el proceso electoral, la abstención no tiene ningún efecto.

Sin embargo, es importante mencionar que los sufragios deben ser limpios y transparentes, por lo cual es importante marcar de forma correcta en la boleta electoral.