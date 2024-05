¿Quién ganó el Simulacro Electoral Universitario?

Estos son los resultados definitivos del Simulacro Electoral Universitario 2024 que se realizó en 480 centros educativos del país y en el que participaron 255 mil estudiantes:

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Sigamos Haciendo Historia: 162 mil 444 votos (63.5%)

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, de la coalición Fuerza y Corazón por México: 21 mil 845 votos (8.5%)

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial, del partido Movimiento Ciudadano: 59 mil 128 votos (23.1%)

Estudiantes organizados instalaron 623 casillas en 480 planteles de todo el país, 450 públicos y 30 privados.



El ejercicio también se realizó en centros educativos de la Ciudad de México, para simular la contienda por la Jefatura de Gobierno



En la capital del país participaron 26 mil 987 estudiantes.

En primer lugar quedó Clara Brugada , candidata de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México”, con el 58%

Después, Santiago Taboada de "Va x la CDMX", con el 22%

Y, en tercer lugar, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, con 13%

Los organizadores del Simulacro Electoral Universitario 2024 hicieron un llamado a los jóvenes a participar en los comicios del próximo 2 de junio.

“…Nosotros como jóvenes tenemos un derecho, pero debería ser una obligación que participemos en estos procesos electorales porque no podemos ser, no podemos no ser partícipes de este tipo de decisiones, sobre todo cuando representamos el 33 % de la población que va a jugar en estas elecciones”… Pamela Guevara | Vocera Nacional del Simulacro Electoral Universitario