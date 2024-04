“Ningún fraude”: INE denunciará irregularidades en más de 18 mil registros para votar desde el extranjero

El Instituto Nacional Electoral (INE) no busca realizar un fraude, aseguraron consejeros electorales.

Así respondieron consejerías del INE sobre la improcedencia de 39 mil 724 registros para votar en el extranjero por inconsistencias.

“En general de algunas suspicacias que se han presentado en algunos medios, el INE no está haciendo ningún fraude, el INE está haciendo una revisión técnica para garantizar la confiabilidad de la lista”.

En conferencia de prensa, aseguraron que el proceso con el que se detectaron irregularidades en la revisión minuciosa a 42 mil 436 solicitudes de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, se ha hecho con el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Hay un seguimiento y un acompañamiento constante con la cancillería, no es que nos vayamos a poner en contacto con la cancillería, incluso tenemos un chat en el que constantemente estamos trabajando, tenemos incluso reuniones semanales de manera virtual con la propia cancillería, no sería una novedad esta reunión, la cancillería está informada de lo que está pasando”.

Las consejerías adelantaron que el árbitro electoral alista denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales por irregularidades en 18 mil intentos de registro.

Al respecto, Arturo Castillo, consejero del INE, dijo que las denuncias “son en contra de quien resulte responsable, puede ser que se trate de algún grupo, una persona o algo que tenga copias de credenciales de elector y haya subido a la lista nominal en el extranjero a un montón de personas”.

Quienes se hayan visto afectados por la declaratoria de improcedencia de los más de 39 mil registros, tendrán hasta el 5 de mayo para aclararlo.

Lo anterior, escribiendo al correo voto.extranjero@INE.mx en el cual deberán poner su nombre completo y el folio de registro.

“Si alguna persona no alcanza a hacer su aclaración o bien se le pasa el tiempo o se le complica o no es procedente su aclaración, podrá votar, estas personas no están excluidas de la posibilidad del voto. Si tienen credencial de elector en el extranjero podrán votar en sedes consulares en casilla especial”.

Arturo Castillo, consejero del INE.