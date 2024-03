Con encuestas, hoy no se puede dar por definida la elección

Esta mañana apareció publicada en un diario de circulación nacional, una encuesta sobre las preferencias ciudadanas para las candidaturas para la presidencia. Según los números presentados, Claudia Sheinbaum tiene una preferencia del 58%, ubicándose 24 puntos por encima de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, quien cuenta con un 34%. En un distante tercer lugar se encuentra Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, con solo un 8%. El sondeo fue realizado del 6 al 12 de marzo y entrevistó a mil adultos. La encuesta tiene una fiabilidad del 95%. Visto así, cualquiera diría que la victoria de Sheinbaum sería milagrosa.

[¿Cómo votar? ¿Qué hicieron hoy Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez? Averígualo aquí.]

La encuesta representa un golpe brutal para la candidata opositora, aunque Xóchitl afirma que no le quita el sueño.

La doctora María Amparo Casar señala que el voto de los jóvenes podría ser decisivo y espera que su participación se eleve, dado que representan el 30% del padrón electoral.

Sin embargo, no se sabe si los jóvenes están dispuestos a votar el próximo 2 de julio.

Sin embargo, la encuesta presenta algunas dudas, como el elevado porcentaje de no respuesta del 47%. Este rechazo a los encuestadores puede distorsionar los resultados. Además, sorprende el crecimiento del 11% en la popularidad del presidente López Obrador, a pesar de los desafíos que ha enfrentado en los últimos meses.

En un clima de polarización, algunos consideran que el arroz ya se coció a favor de Sheinbaum, mientras que otros creen que todavía falta hervor. La doctora Casar opina que no se puede dar por definida la elección.

Yo me adhiero a la tesis de que este arroz no se ha cocido porque he estudiado elecciones y sorpresas hay todos los días. Lo sabremos bien a bien el 2 de junio y yo le empiezo a creer a las encuestas por ahí de abril, mediados o más bien finales de abril que,ya hay más definición ya estuvimos más expuestos los electores, a la propaganda, a las promesas, a los errores, etcétera,.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Las cifras también revelan que el 61% de los encuestados cree que Sheinbaum superará el número de votos que obtuvo López Obrador en 2018. Sin embargo, aún no se conoce la participación real en los comicios.

En conclusión, la encuesta de Reforma plantea interrogantes sobre el panorama electoral y muestra la importancia de seguir de cerca el desarrollo de la contienda.