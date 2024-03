En las campañas los ciudadanos tenemos que preguntar, analizar y elegir

Luis Rubio inicia la esta semana reflexionando sobre las campañas electorales y si la contienda ya está definida. Esto a partir de que, asegura, “una de las preguntas más obvias y constantes que se discuten en las redes sociales, en las conferencias y en el radio es si ‘este arroz ya se coció’, es decir, si la elección ya está resuelta, si ya tenemos en la candidata de Morena al próximo presidente del país”.

“Me parece que esto puede ocurrir ciertamente, pero ‘no se ha cocido ese arroz’. No está claramente determinado, para eso son las campañas y aunque parece que esto fuese eterno, porque llevamos muchos meses en esto, la realidad es que, si uno ve las encuestas, hay una dispersión enorme y muchísima confusión”.

De acuerdo con Rubio, “la mayor parte de las encuestas muestran entre 15 y 20 puntos a favor de la candidata de Morena. Por otra parte, hay algunas encuestas que muestran 30 tantos puntos y otras que muestran nueve puntos”.

“¿Cuál es la que es verdadera?, ¿cuál es la que es falsa?, ¿cuál es la que es malintencionada?, ¿cuál es la que es comprada?, si es que, ese es el caso, y ¿cuál es la que es verídica? La verdad es que los observadores comunes y corrientes no sabemos cuál es la correcta, cuál es la falsa”.

Sobre las encuestas, el experto señala que “hay algunas que tienen una reputación que cuidar y esas son las que dan típicamente entre 15 y 20 puntos. Por otro lado, algunas evaluaciones de las redes sociales muestran que la situación se invierte y ahí es la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, la que va arriba”.

“Yo no digo que unas sean buenas y otras sean malas, que unas digan la verdad y otras digan mentiras. Lo que creo es que, hay muchísima confusión, muchísima información que no es clara y hay mucha gente que puede estar respondiendo una cosa y después cambiar de opinión o simplemente estar mintiendo. No lo sabemos y esto puede beneficiar a unos o a otros en un momento dado”.

Luis Rubio, analista