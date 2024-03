Lo que necesita México son contrapesos sin importar quien esté en la presidencia

Luis Rubio dice que en la contienda que estamos viviendo hay dos planteamientos que son importantes, que son muy reveladores de dónde estamos y de los riesgos que corre el país.

El analista menciona que no tiene certeza de lo que hoy harían las candidatas de llegar a la presidencia, pero la manera en cómo se están posicionando las cosas muestra el tipo de circunstancias que estamos enfrentando.

Luis Rubio dice que por una parte, la candidata de Morena, anda diciendo que lo que necesitan es tener una mayoría calificada, dos terceras partes del Congreso del Senado para que puedan aprobar toda la legislación que quieren.

“Me parece muy poco prudente lo que está diciendo por una razón sencilla: si eso ocurriese, ella sería removida del puesto de presidente para fines prácticos, no en términos legales, porque serían los más duros, los más extremos de su partido, los que decidirían la agenda; no le conviene a ella ni al país”.

El analista menciona que el otro tema que está circulando es el más urgente y es que a finales de este año tenemos una nominación nueva para la Suprema Corte de Justicia que en ese momento dejará vacante el ministro Luis María Aguilar.

Asegura que esa posición es “trascendental” por una razón sencilla, porque él ha sido un miembro, de los 8, que ha parado los peores extremos de las posturas de las iniciativas de las legislaciones que ha envidado el presidente López Obrador al Congreso y que han sido disputadas en la Suprema Corte de Justicia.

“Si los ciudadanos queremos protegernos y queremos evitar que haya los peores abusos por parte del Gobierno no importa quien sea el presidente, tenemos que cuidar que esa posición no caiga en manos de una mafia de miembros de un solo partido”.

Luis Rubio dice que el punto importante es que lo que México que necesita son contrapesos importantes, no importa quién este en la presidencia, es fundamental que haya contrapesos entre el Congreso y la presidencia, entre la presidencia y el Poder Judicial y entre el Poder Judicial y el Legislativo.

“Esa es la esencia de la democracia, sin eso no tenemos nada y corremos el riesgo de enfrentar enormes abusos por parte de quien gane la presidencia, si gana Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, no me parece que esa sea la diferencia fundamental. El país necesita evitar repetir o caer en autocracias que vivimos por muchas décadas en el siglo pasado”.

