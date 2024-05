México sabe votar cruzado, no deben confiarse en los resultados de las Elecciones 2024 en México

Se acerca el final de las campañas en las Elecciones 2024 en México, con un mes bastante movido para lograr ganar más votantes entre los partidos que se enfrentan.

En entrevista con José Cárdenas, la analista política Alejandra Cullen, arroja luz a las expectativas que hay sobre las elecciones en este mes de mayo, a pocos días de que se lleven a cabo las votaciones en México.

“Empieza a salir información que no había salido, empiezan a salir golpes cada vez más duros, tanto en contra de este Gobierno, que ha sido un Gobierno por lo menos controversial, porque una cosa es que quieran mucho al presidente y otra cosa es que la gente esté contenta con los resultados”. Alejandra Cullen, analista política.

Alejandra Cullen señala que ha habido muchos cambios en las encuestas, un reflejo de esto son los comentarios de la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum, quien se mostró molesta criticando algunos resultados que no se encontraban a su favor.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Cita el caso de la empresa Massive Caller, quien fue criticada por la candidata morenista a pesar de que hace poco presentaba resultados favorables para su campaña.

“Recordemos que Massive Caller, lo que hace es que, como es un sistema computacional, llama y en vez de tener a 1,200 viviendas a las que se encuesta donde a la mejor pasaron los servidores de la nación dos días antes o un día antes, aquí son llamadas aleatorias y por ende la respuesta es mucho más amplia”. Alejandra Cullen, analista política.

Destaca que a pesar de que ha habido movimientos favorables, ha habido varios desaciertos, lo que puede cambiar la balanza en las votaciones.

“Estamos a un mes de la elección y recordemos que las encuestas son siempre de un día, hay encuestas que dan 30 puntos, que simplemente son muy poco creíbles. Porque la realidad no es una, cuando vas a tierra es mucho más compleja, sobre todo por el tema de violencia y porque a lo largo de seis años, aunque hubo crecimiento económico el año pasado, no lo hubo en los cinco años anteriores”. Alejandra Cullen, analista política.

Subraya que la gente que ve las cosas, específicamente en las campañas estatales, no está tan contenta con Morena y “México si sabe votar cruzado”.

Considera que la candidata Claudia Sheinbaum, no debe estar de brazos cruzados, porque incluso al presidente no se le ve tranquilo y sigue sacando programas sociales, aunque no es momento de hacer anuncios de política pública, algo que está prohibido por ley.

“Fuera de Tabasco y Veracruz, las candidaturas a gobernador están muy peleadas en todos los demás estados, incluso Puebla que pintaba más para Morena porque Armenta es un candidato muy conocido… está mucho más peleada”. Alejandra Cullen, analista política.

Para Morena será complicado ganar en algunos estados

En el estado de Veracruz, detalla que será muy complicado ganar para los morenistas debido a la gestión que dejó Cuitláhuac García y que se muestra con una candidata que ni siquiera es de Veracruz, sino de Zacatecas.

“En Jalisco, Movimiento Ciudadano todavía tiene una presencia muy fuerte, porque es su bastión, porque el gobernador es de Movimiento Ciudadano y está razonablemente bien evaluado. Yucatán es un bastión panista, Guanajuato es un bastión panista y están peleados. Morena ha logrado candidatos que compiten en estados que no eran tradicionalmente competidos como Yucatán y Guanajuato, pero Morelos, Veracruz y Ciudad de México están a todo lo que da y ciertamente con resultados muy cerrados y elecciones muy complejas…”. Alejandra Cullen, analista política.

Dice que no es algo obvio y que los números de las encuestas suenan a mucha “publicidad” y son engañosas, por lo que lo mejor es ver lo que pasas en el día a día de los estados para prever algo.

Al haber elecciones en varios de los estados del país, las acciones en cada entidad harán que los votos se vayan en una dirección u otra.