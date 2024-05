Ojalá y superemos el 63% de la votación; han sido unas elecciones complicadísimas

En su participación semanal con Uno TV, la doctora María Amparo Casar, analista y comentarista, compartió sus perspectivas sobre las próximas elecciones y las preocupaciones en torno al clima electoral.

María Amparo Casar destacó la importancia de la presencia de observadores internacionales, subrayando que “fue algo por lo que luchamos hace muchos años y qué bueno que lo observan.” Sin embargo, añadió que la preocupación por la violencia no es exclusiva de México, pero “eso no me da más tranquilidad.”

Refiriéndose al reto que representa la organización de las elecciones, Casar mencionó el problema reciente de las 1,600 renuncias dentro del INE. “Espero fervientemente que en estos días se haya podido reorganizar y resolver este problema,” comentó.

Expresó su deseo de que el día de la elección, las casillas se instalen a tiempo y funcionen correctamente, similar a lo que sucedió en la elección de López Obrador cuando “Lorenzo Córdova salió a las 10 de la mañana a decirnos que el 98% de las casillas estaban instaladas.”

Nuestra analista política hizo un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto y espera que la jornada electoral transcurra en paz. “Han sido unas elecciones complicadísimas con unas campañas muy adelantadas,” señaló, pero se mostró optimista de que “ojalá y superemos el 63% de la votación.”

Finalmente, subrayó la importancia de un proceso electoral pacífico y transparente: “Ojalá se cuenten los votos, se cuenten bien, no haya violencia en las casillas y todos podamos concurrir a ellas en paz.” Concluyó su intervención deseando que la jornada electoral se desarrolle correctamente y sin incidentes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]