¡No te quedes sin votar! Conoce las casillas especiales y cómo funcionan

Las casillas especiales pueden tener hasta 1500 boletas. Foto: Cuartoscuro

Este viernes comienzan las campañas políticas que culminan el 2 de junio, día en que más de 93 millones de mexicanos saldrán a votar para definir 20 mil 415 cargos públicos federales y locales. Para ello se dispondrán de varias casillas incluyendo aquellas que son especiales.

¿Qué son las casillas especiales?

Son aquellas que se instalan para las electoras y los electores que se encuentren fuera de la sección correspondiente a su domicilio.

Aplican si te encuentras en México, pero en otro distrito o en otro estado distinto al tuyo, las casillas especiales podrían ser la opción para no dejar de emitir tu voto el próximo 2 de junio.

Ver más ⏱️ En 93 días serán las #Elecciones2024MX ¿Sabías que más del 51 por ciento de la Lista Nominal está conformada por mujeres? 👩🏻 #Vota2DeJunio 🗳️ pic.twitter.com/heYkBJVKKb — @INEMexico (@INEMexico) February 29, 2024

¿Cuáles son las restricciones?

Sin embargo, no aplica en todos los casos, sino que hay una serie de circunstancias establecidas para poder hacer uso de esa alternativa electoral.

Las personas que se encuentran alejadas de la casilla que les corresponde, o simplemente no están en la entidad que aparece en su INE, pueden considerar como alternativa las casillas especiales. Aunque con ciertas reservas a la hora de emitir su voto.

Una de ellas es que solo podrán hacer uso de esas casillas si se encuentran en la misma circunscripción, es decir, que el estado en el que se encuentre sea de la misma región que el de su domicilio.

¿Cuáles son las circunscripciones?

El INE divide el territorio nacional en 5 circunscripciones, de manera que para saber a cuál perteneces, sólo tienes que ubicar el domicilio registrado en tu credencial para votar.

Las cinco circunscripciones que forman el territorio nacional son:

Primera: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

Segunda: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

Tercera: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

Cuarta: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

Quinta: Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán.

Así que, si te encuentras en un estado distinto al que aparece en tu credencial para votar y no se encuentra siquiera en la misma circunscripción –por ejemplo, te encuentras en Quintana Roo, pero tu identificación del INE es de la Ciudad de México– lamentablemente no podrás votar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Una vez que se corrobore que sí se cumplen los requisitos para votar en casillas especiales, lo siguiente es saber que su función no es exactamente la misma que una casilla regular principalmente porque no hay una lista nominal.

Al llegar a una casilla especial, al no haber una lista nominal, los funcionarios de casilla solo revisarán que tu INE no esté marcada por haber votado ese día, no tener reportes de haber sido duplicada, suspendida por procesos judiciales o tener reporte por robo.

Para el caso de casillas especiales en elecciones concurrentes o no concurrentes, se asignarán hasta 1,500 boletas por casilla para cada una de las elecciones federales, y otro tanto igual por cada tipo de elecciones locales.