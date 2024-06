¿Quién es Jesús María Tarriba, esposo de Claudia Sheinbaum, y cómo se le llamaría cuando ella asuma la Presidencia?

Tarriba contrajo matrimonio con Sheinbaum en 2023. Foto: Cuartoscuro.

El pasado mes de noviembre de 2023, Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba anunciaron su matrimonio, pero ahora la duda surge sobre cómo le llamarán al esposo, después de que la virtual ganadora de las elecciones tome protesta como la primera presidenta de México.

¿Quién es Jesús María Tarriba, esposo de Claudia Sheinbaum?

Empezamos detallando que Jesús María Tarriba Unger es doctor en Física y estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde conoció a Sheinbaum.

Ambos compartieron clases y se enamoraron. Sin embargo, el noviazgo duró año y medio y luego se separaron.

Al terminar sus estudios, Tarriba se mudó a España para trabajar en el sector bancario. Sin embargo, volvió a contactarse con Claudia Sheinbaum a través de Facebook, después de su divorcio.

En las vacaciones de invierno de 2016, el físico viajó a México para encontrarse con la ahora política. Después de algunos viajes, Jesús decidió salir definitivamente de España para reanudar su noviazgo con Sheinbaum.

Desde 2017, se ha desempeñado como especialista en riesgos financieros en el Banco de México.

¿Primer caballero?

Primera dama o primer caballero es un título protocolario que se utiliza para designar a la esposa o esposo del titular del Poder Ejecutivo, en este caso para Jesús María Tarriba a partir del 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum tome la banda presidencial de manos de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la UNAM, es un término que no tiene un cargo público formal.

Esta composición vendría de Estados Unidos con Martha Washington, durante el mandato de su esposo George Washington.

​En México ha sido una tradición para las esposas de los presidentes desde mediados del siglo pasado, sin que ellas reciban remuneración alguna por su actividad oficial en el presupuesto de egresos de la federación.

Asimismo, no se les ha considerado como altos servidores públicos del Poder Ejecutivo en términos del título IV de la Constitución. Y por no ser altos funcionarios públicos, las esposas de los presidentes no están obligadas a responder ante el Congreso ni se les exige responsabilidad política en sede parlamentaria.