Segundo debate presidencial estará libre de errores, promete INE

El segundo debate será en los Estudios Churubusco. Foto: INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el objetivo del árbitro electoral es que el segundo debate presidencial esté libre de errores técnicos.

Guadalupe Taddei señaló que “esa es siempre la meta. Si nosotros no estableciéramos como garantía esto, entonces estaríamos haciéndote una confesión de que queremos errores, así no es, nosotros estamos planteando nuestro camino hacia la no equivocación y la no existencia de errores”.

En debate presidencial, preguntas para candidaturas no están manipuladas

En conferencia de prensa en los Estudios Churubusco, Taddei Zavala aseguró que está garantizada la integridad de las preguntas que se harán a las tres candidaturas el próximo domingo.

La consejera presidenta del INE añadió que “no hay manipulación, por parte del Instituto, de ninguna pregunta, más éstas que son grabadas son la garantía. Sin embargo, esta conversación pública corresponde a otro ámbito que era el que hace algún momento comentábamos, corresponde a sus posturas, a sus estrategias de campaña”.

Esperan presencia de consejeros en foro de Estudios Churubusco

Previo a un recorrido en el Foro 2, donde será el segundo debate presidencial, la presidenta del INE se pronunció porque las 11 consejeras electorales estén presentes en el espacio donde se llevará a cabo el encuentro.