Adiós a la confusión: 10 abreviaturas que te salvarán la vida en la oficina

Domina estas 10 siglas que te salvarán en la oficina. Fuente: Shutterstock

En el entorno de la oficina, la comunicación rápida es esencial para hacer efectivas las labores de trabajo. Entre correos electrónicos, juntas y mensajes instantáneos, el uso de abreviaturas es común en el mundo “godín“.

Si recién te incorporaste a trabajar, es probable que no entiendas cuáles son los significados de tantas siglas; sin embargo, nunca es tarde para familiarizarte con ellas. Para ayudarte, en Unotv.com te compartimos 10 palabras y abreviaturas que te pueden salvar la vida en la oficina.

¿Qué significa ASAP?

ASAP es la abreviatura en inglés “As Soon As Possible”. Significa “lo antes posible”. Se utiliza para indicar que una tarea debe ser completada con urgencia.

Ejemplo: Por favor, envíame el informe ASAP

¿Qué significa FYI?

FYI es la abreviatura en inglés “For Your Information”. Significa “para tu información”. Se utiliza para compartir información que no requiere una respuesta inmediata.

Ejemplo: Mañana venimos a la oficina con algún listón rosa FYI

¿Qué significa ETA?

ETA es la abreviatura en inglés de “Estimated Time of Arrival”. Significa “hora estimada de llegada”. Se utiliza para indicar cuándo se espera que alguien llegue a un lugar o el envío de alguna información.

Ejemplo: Mi ETA para la reunión es 10:30 a.m.

¿Qué significa OOO?

OOO es “Out of Office”. Significa “fuera de la oficina”. Se utiliza para indicar que alguien no está disponible y que no podrá responder a los correos electrónicos o mensajes.

Ejemplo: Estoy fuera de la oficina hasta el lunes. Responderé a tus correos electrónicos en cuanto regrese (OOO)

¿Qué significa VoBo?

VoBo significa “Visto Bueno”. Se utiliza para indicar que un documento ha sido revisado y aprobado por la persona o personas responsables.

Ejemplo: Por favor, firma el contrato y pon tu VoBo en la última página

¿Qué significa WIP?

WIP es la abreviatura en inglés de “Work in Progress”. Significa “trabajo en curso”. Se utiliza para indicar que un proyecto o tarea aún no está terminado.

Ejemplo: El informe aún está en WIP

¿Qué significa BRB?

BRB es“Be Right Back”. Significa “vuelvo enseguida”. Se utiliza para indicar que alguien se ausentará por un breve periodo.

Ejemplo: Vuelvo enseguida, tengo que ir al baño BRB.

¿Qué significa WFH?

WFH es “Work From Home”. Significa “trabajar desde casa”. Se utiliza para indicar que alguien trabaja desde casa en lugar de la oficina.

Ejemplo: Hoy estoy en WFH

¿Qué significa RSVP?

RSVP son las siglas en francés de “Répondez s’il vous plaît”. Significa “por favor, responda”. Se utiliza para solicitar una confirmación de asistencia a un evento.

Ejemplo: Confirma tu asistencia RSVP

¿Qué significa BTW?

BTW es “By The Way”. Significa “por cierto”. Se utiliza para añadir información adicional a un correo electrónico o mensaje.