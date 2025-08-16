GENERANDO AUDIO...

¿Recuerdas estos conciertos gratuitos en el Zócalo de la CDMX? – Fotos: Cuartoscuro

Residente, quien fuera vocalista del grupo Calle 13, se presentará el 6 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, con lo que se une a otros artistas de talla internacional como Shakira o Paul McCartney que han ofrecido conciertos gratuitos en el centro de la capital mexicana.

Los invitados no solo incluyen bandas y cantantes en inglés, pues grupos como Café Tacvba y Los Fabulosos Cadillacs también han tenido conciertos masivos en la plancha que da a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.

10 artistas que estuvieron en el Zócalo de la CDMX

1. Shakira

El 27 de mayo de 2007, Shakira se presentó ante 210 mil personas en el Zócalo, en pleno ‘Oral Fixation’, cuando dio un concierto conformado por 17 canciones, entre las que sonaron “Ojos Así”, “La Tortura”, “Inevitable”, “Antología” y otras más que compensaron la hora de retraso de uno de los conciertos gratuitos más memorables en el Zócalo.

2. Paul McCartney

Casi 200 mil personas pudieron ver a Paul McCartney, uno de los dos Beatles aún vivos, gratis en el Zócalo de la CDMX el 10 de mayo del año 2012, en un Día de las Madres para recordar. El show fue parte de su gira ‘On The Run‘, en donde el artista británico interpretó 40 canciones.

3. Roger Waters

El 1 de octubre de 2016, Roger Waters ofreció un histórico concierto gratuito ante 200 mil personas, interpretando 24 canciones de Pink Floyd, criticando a Donald Trump y exigiendo la renuncia del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.

4. Juan Gabriel

El 21 de marzo de 2004, Juan Gabriel ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México un concierto gratuito histórico, reuniendo a 80 mil personas en un show maratónico que inició de madrugada y duró casi cinco horas para recibir la primavera.

5. Los Fabulosos Cadillacs

El 3 de junio de 2023, Vicentico y compañía protagonizaron uno de los conciertos más multitudinarios que se hayan llevado a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México con un estimado de 300 mil personas. “Siguiendo la Luna“, “Calaveras y Diablitos” y “El Genio del Dub“, entre otros éxitos, resonaron frente a la Catedral Metropolitana.

6. Rosalía

En abril de 2023, Rosalía cerró en el Zócalo de la CDMX su gira Motomami con un multitudinario concierto gratuito, donde más de 100 mil personas disfrutaron un show enérgico y vibrante, consolidando uno de los grandes eventos musicales recientes.

7. Café Tacvba

En 2005, Café Tacvba reunió a más de 170 mil personas en el Zócalo con un concierto de 38 canciones, donde mezclaron éxitos propios con covers de Molotov, Leo Dan, Juan Luis Guerra y La Maldita Vecindad.

8. Grupo Firme

El 25 de septiembre de 2022, Grupo Firme reunió a 280 mil personas en el Zócalo de la CDMX, rompiendo récord de asistencia pese a peleas, desmayos y amenaza de lluvia, consolidando uno de los conciertos gratuitos más memorables en la capital.

9. Justin Bieber

El 11 de junio de 2012, Justin Bieber reunió a más de 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX con un concierto gratuito de su gira Believe, marcando uno de los espectáculos masivos más memorables en la historia musical de la capital.

10. Interpol

El 20 de abril de 2024, Paul Banks trajó a Interpol al Zócalo de la Ciudad de México para dar un show lleno de sus éxitos. Aunque la plancha capitalina no se llenó como en otras ocasiones, los aficionados de la banda pudieron escuchar canciones como “Evil” como pocas veces.