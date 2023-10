Ofrenda musical: 10 canciones de rock para conmemorar el Día de Muertos

Rita Guerrero, cantante de Santa Sabina. Foto: Cuartoscuro

Una de las conmemoraciones más importantes en México es el Día de Muertos, celebración en la que el recuerdo de los familiares y amigos que ya no están en planos terrenales se ensalza a través de ofrendas, danzas, rituales, luz y música.

El culto que gira en torno a la muerte como un elemento de trascendencia se remonta a tiempos prehispánicos, en donde cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán.

Con la llegada de los españoles, y los rituales religiosos católicos, el 1 y 2 de noviembre cobraron especial relevancia, pues se comenzó a tener la creencia de que, en estas fechas, las almas de los difuntos regresan a casa.

El 1 de noviembre, según el calendario católico, es el “Día de todos los Santos”, dedicado a los niños difuntos, y el 2 de noviembre, el día de los “Fieles Difuntos”, es decir, los adultos.

En México esta tradición es colorida, llena de flores, luces, ofrendas, altares, comidas, reuniones familiares en panteones y música, con la cual se honra a quienes ya no están con nosotros.

En el ámbito del rock, son varias las bandas que en sus rimas dedican letras a la muerte, al Día de los Muertos y a quienes ya no están en planos terrenales, pero sí en la memoria de aquellos que tuvieron la oportunidad de convivir con ellos.

La lista de canciones de rock con las cuales se puede conmemorar el Día de Muertos es larga, sin embargo, en UnoTV realizamos un conteo de diez de ellas, las cuales seguramente evocarán algún recuerdo o provocarán un dejo de nostalgia en quienes las escuchen.

1. La muerte chiquita – Café Tacvba

“Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña. Y así, tal vez, en tus brazos alcanzaré gracia plena”, canta Rubén Albarrán en este tema, incluido en el álbum Revés/Yo Soy.

Fieles a su estilo, Café Tacvba hacen una mezcla de rock, con jaranas y algunos sintetizadores, para acompañar la letra de esta canción que ensalza la pasión de un amor que al llegar al éxtasis genera una sensación de muerte chiquita o “le petite mort”, que es definida como una breve pérdida o debilitamiento de la conciencia.

2. Mátenme porque me muero – Caifanes

Es uno de los temas más icónicos del rock en México, el cual Saúl Hernández escribió pensando en su madre, quien murió cuando él era pequeño.

“Cuando me muera y me tengan que enterrar, quiero que sea con una de tus fotografías, para que no me dé miedo estar abajo, para que no se me olvide cómo es tu cara”, canta Saúl en el tema que viene incluido en el álbum “Caifanes” de 1988.

3. Olvido – Santa Sabina

Es una de las canciones de rock más bellas que versa sobre la muerte, la vida, el amor y su eterna relación: “Veo una luz que rebasa mi muerte, veo el amor que me invita a ser fuerte; veo una luz que rebasa mi muerte; siento el amor que me invita a ser fuerte”, canta la icónica Rita Guerrero.

En el tema, el cual está incluido en el álbum “Babel” (1996), Santa Sabina, fiel a su estilo de rock gótico, realiza un cierre francamente melancólico al hablar del olvido: “Buscar, buscando la luz detrás de esta mordaza y de un nombre inventado. Cuántos años han pasado, cuánto dolor anidado. Qué importa estar lejos, si ya nos han olvidado”, remata cantando Rita.

4. Beso de Muerto – San Pascualito Rey

El tema es cantado por uno de los mejores vocalistas de rock en México, Pascual Reyes, quien se pregunta a qué sabe el beso de muerto, el beso de alguien que es un recuerdo, de alguien que tienes adentro.

La canción, que habla de la ausencia de aquel ser querido al que alguna vez se le dio un beso, resulta melancólica y de añoranza, sobre todo para aquellos que han perdido el amor y en cuya memoria sólo queda un recuerdo que quizá en algunos sueños se materializa.

El tema está incluido en el álbum “Sufro, sufro, sufro”, que vio la luz en 2003.

5. La danza de los esqueletos – Desorden Público

La icónica banda venezolana de ska, Desorden Público, dedica un tema a los esqueletos, aquellos que danzan sin apegos, sin belleza, ni vergüenza.

“Danzan los esqueletos, danzan a través de los tiempos, sin joyas ni arrogancia, sin normas de etiqueta, sin vanidad; sin soberbia ni modestia… Sin cirugías, maquillajes, antifaces ni caretas. Los esqueletos no sacan la lengua, no hacen trampas, ni ofensas, no hacen burlas ni muecas grotescas”, canta Horacio Blanco en el tema que está incluido en el álbum “Canto popular de la vida y muerte” (1994).

6. AmorMuerte – Salvador y los Eones

Otro de los temas más bellos que habla sobre el amor y la muerte es el interpretado por Salvador y los Eones, banda liderada por “Chava” Moreno, el icónico cantante de La Castañeda.

“Por un momento fuiste más que cielo, pero nunca imaginé que era tu encanto mi deceso. Juré que había encontrado mi lugar, pero cómo iba a pensar aquella calamidad. Durmiendo tras tu dulce sensualidad, de nuevo me demolió sin razón ni piedad. Amor de muerte”, canta Salvador en el tema de metal gótico que está incluido en el primer disco de la banda hoy desaparecida.

7. Perfect Day – Lou Reed

Es una de las canciones más melancólicas en todo el orbe, la cual habla sobre ese día perfecto que todos pueden pasar al lado de su pareja.

El tema de Lou Reed (The Velvet Underground) evoca, con el acompañamiento de violines, piano, bajo, guitarra, batería y una orquesta, un día perfecto en pareja con visitas al parque, zoológico y cine para olvidarse de la cotidianidad de la vida.

La canción, que en muchos provoca recuerdos vívidos de quien ya no está en planos físicos, está incluida en el álbum “Transformer” (1972) y también forma parte del soundtrack de la película “Trainspotting”.

8. Morir de noche – El Haragán y compañía

Luis Álvarez, “El Haragán”, narra en “Morir de noche”, la partida de alguien que muere en una tarde gris: “Es muy buen día para morir, dijo así. Tomó su guitarra, entonó una canción y se fue”, canta.

La canción está incluida en el álbum “¡A capela!”, de 1992. En ella, Luis entona la melancólica estrofa que se ha convertido en un himno entre los seguidores del rock hecho en México: “Por la mañana lo vi casi transparente, pasé mi mano sobre su rostro y por la tarde sabía que no lo volvería a ver. Traía el corazón colgando de un cordón”.

9. Basta de llamarme así – Los Fabulosos Cadillacs

Vicentico, vocalista de la banda argentina de ska, Los Fabulosos Cadillacs, escribió esta canción tras perder a su hermana Tamara, quien falleció a los 17 años, lo que la dota de un significado especial para todos aquellos que han perdido a un ser querido.

En el tema, Vicentico expresa su amor a su hermana y le promete dar la cara cada vez que alguien la nombre “aquí o allá”.

“Basta, basta de llamarme así. Ya voy a ir, voy a subir, cuando me toque a mí. Mientras, te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, o en la voz de los que estén durmiendo allí. Y juro, que la cara voy a dar cada vez, cada vez, que alguien te nombre aquí o allá”.

El tema está incluido en el álbum “Bares y Fondas”, el cual vio la luz en 1986.

10. Flores para los muertos – Nana Pancha

Con riffs poderosos de guitarra y al más puro estilo del ska punk, Nana Pancha canta sobre los herederos de la tierra que han perdido sus vidas, su libertad, su derecho a trabajar, pero no su dignidad.

“Más flores para los muertos tendremos que cosechar. Será en defensa de la tierra, el día de tu funeral… Y han perdido sus vidas. Y han perdido su libertad. Y has robado su derecho a trabajar. Nunca has podido arrancar su dignidad”, canta Abraham Torres en el tema incluido en el álbum que lleva el mismo nombre de la canción (2014).