También cantan villancicos: 10 canciones de rock, ska y hasta punk para celebrar Navidad

El rock no está peleado con la Navidad. Foto: Getty Images.

En la música nada está escrito y ejemplo de ello son los seguidores y músicos de rock de abolengo que, curtidos en los excesos, glamour, los slams y rodeados de las notas agudas y ríspidas que emanan de guitarras y bajos, además del sonido metálico y profundo de la batería, también le entran, gustosos, a los clásicos y amenos villancicos de Navidad.

Entre las bandas que dedican notas, melodías y cantos a la Navidad, Santa Claus, renos y arbolito lleno de esferas con regalos a su alrededor incluidos, se encuentran los mismísimos Ramones, Beach Boys, Queen, AC/DC, The Cure, Eric Clapton, The Killers, Ska-P y The Toasters, entre muchas más.

Lo anterior es muestra de que la Navidad, más allá de sus connotaciones religiosas, es una fecha importante para el mundo y la música no es ajena, convirtiéndose en partícipe de esta conmemoración en la que la unión familiar, aderezada de un poco de fiesta, son parte fundamental de esta tradición milenaria.

En UnoTV te recomendamos 10 canciones bien rockers, punks y ska para celebrar Navidad.

1. Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight) de Los Ramones

Algunos punks no lo podían creer… En 1989 Johnny Ramone, Dee Dee Ramone y Joey Ramone, pioneros del punk rock en Estados Unidos, lanzaban “Merry Christmas”, con todo y video, para conmemorar la Navidad.

La banda, que en alguna ocasión fue producida por el legendario Phil Spector, canta en el villancico punk que ha llegado el momento de “no pelear con nadie” y menos en Navidad.

En el video de “Merry Christmas” los protagonistas son una pareja y su familia que en pleno 25 diciembre discuten por banalidades, con un bonito arbolito lleno de esferas y escarcha de fondo.

“Feliz Navidad, no quiero pelear esta noche. ¿Dónde está Papá Noel en su trineo? ¿Dónde está Rodolfo?… Yo te amo y tú me amas y esa es la forma en que tiene que ser”. Fragmento de Merry Christmas.

La canción fue escrita por Joey Ramone, quien se crió en una familia judía y marca, junto con la grabación del icónico álbum “Brain Drain“, el inicio de la última etapa de la banda a la cual, por esa época, Dee Dee Ramone dijo adiós.

2. Let’s Go To Bed, de The Cure

Los amantes del buen postpunk y new wave tienen en The Cure a una de sus bandas más emblemáticas y aunque se pensase que los originarios de Crawley, Reino Unido, se inclinaban a la hora de componer por temas oscuros y un poco metafísicos, lo cierto es que también le cantaron a la Navidad, literalmente.

En 1983, la emblemática banda liderada por Robert Smith lanzaba el gran “Japanese Whispers“, álbum recopilatorio cuya primera canción es “Let’s Go To Bed”, cuya letra hace referencia directamente a la Navidad.

“¿Crees que estás cansado ahora? Espera hasta las tres, riéndote de las luces navideñas. Tú recuerdas, desde diciembre, todo está luego de vuelta… otra chica, otro nombre”. Fragmento de “Let’s Go To Bed” de The Cure.

El tema, que fue un éxito en la década de los 80 y que de alguna manera salvó a The Cure de disolverse como banda, sería incluido, en un inicio, en el cuasi mítico álbum “Pornography” bajo el título “Temptation”. Al final, la canción logró más como sencillo y parte del recopilatorio.

3. Mistress For Christmas – Happy Holidays, de AC/DC

En su canal oficial de YouTube, la emblemática banda de rock metal AC/DC promociona su single “Mistress For Christmas – Happy Holidays” con la imagen de una chimenea, de la cual cuelgan dos botas navideñas dispuestas a recibir los más diversos regalos de Santa Claus.

El icónico tema fue lanzado en 1990 por la banda liderada por Brian Johnson y aunque en la letra se hace referencia al tintineo de los cascabeles del carruaje de Santa Claus, una mujer vestida de rojo y una posible cita con ella salen a relucir.

“Cascabeles, cascabeles, tintineo todo el día. No puedo esperar hasta Navidad… Consigue una cita con la mujer de rojo. Quiero una amante para Navidad, quiero una amante para Navidad”. Fragmento de Mistress For Christmas – Happy Holidays.

4. Papá llegó borracho, de Ataque 77

En 1989 la banda de punk argentina Attaque 77 lanzó su álbum “Dulce Navidad”, en el cual incluyó su peculiar “villancico”, “Papá llegó borracho”.

El grupo, formado en 1987 y liderado por años por Horacio “Ciro” Pertusi, desea “felices navidades para todo el mundo” en el inicio de la canción para, inmediatamente, dar un vuelco en la letra, en la cual narra la historia de un papá que llega siempre borracho, sin nada que ofrecer, especialmente, en la Navidad.

“Año nuevo sin champagne, sin pan dulce y sin caviar… Dulce Navidad. Sólo quiero saber cuál es mi provenir y cuántas Navidades van a ser así”. Fragmento de “Papá llegó borracho”.

Para sorpresa de uno que otro punk, “Dulce Navidad” fue el primer álbum de Attaque 77 y en él, además de cantarle a la tradicional fecha, se escuchan temas en torno al futbol, una bomba en el colegio y hasta los Pitufos.

5. The Killers aman la Navidad

Una de las bandas de rock que no se anda por las ramas cuando de cantarle a la Navidad se refiere es The Killers, formada en 2001 en Las Vegas, Nevada.

Entre las canciones que Brandon Flowers y compañía le dedican a Santa Claus y las tradicionales fiestas decembrinas se encuentra precisamente “Don’t Shoot Me Santa”, pero no es la única.

En su periplo musical, los estadounidenses también ensalzan la Navidad en su canción “Christmas In L.A”.

Desde el 2006, los roqueros suman 11 temas alusivos a las fechas en las que la escarcha, luces, regalos y buenos deseos predominan, entre las que destacan “¡Happy Birthday Guadalupe!”, “The Cowboy’s Christmas Ball” y “Joel the lump of coal”.

La banda fue más allá, pues en 2011 lanzó el EP “(RED) Christmas”, con seis de los villancicos rock que hasta ese momento habían grabado. Las ganancias de ese disco fueron donadas a la campaña Product Red, impulsada por Bono.

6. Desorden Público y su disco de villancicos

La banda venezolana Desorden Público no se queda atrás cuando de villancicos se trata y a las canciones que han grabado desde que se formaron, en 1985, se han sumado interpretaciones al más puro estilo ska y reggee de villancicos como “El año viejo”, “Corre caballito” y “Feliz Navidad”.

La emblemática banda liderada en la voz por Horacio Blanco, que cuenta con verdaderos éxitos como “Allá cayó”, “Tiembla” y “Música de fiesta”, grabó en 2014 el disco “Guarachando en Navidad”.

En el material discográfico, en cuya portada destaca un arbolito de Navidad, se pueden escuchar los temas “El año viejo”, “Niño Lindub” y un popurrí con “El cantante”, “El peine” y “Caracas Tuqui”.

7. Xmas Eve (She Got Up & Left Me), de Rancid

Rancid, una de las bandas emblemáticas de punk, rock y ska estadounidense cuenta, además de su célebre “Time Bomb”, con una canción completamente dedicada a la Navidad, “Christmas Eve (She Got Up & Left Me)”.

El “villancico” punk fue lanzado en 2015 por la banda formada en Berkley y versa sobre Eva, quien en Nochebuena abandona a su pareja “rompiéndole el corazón”.

“Dijiste protegerme y me dejaste en Nochebuena. Me siento tan vacío. Me rompiste el corazón niña, me hiciste llorar… Me dejaste en Nochebuena”. Fragmento de Xmas Eve (She Got Up & Left Me).

8. Little Saint Nick y un álbum completo de villancicos de The Beach Boys

Otra banda de rock enamorada de las fechas navideñas es The Beach Boys, quien en noviembre de 1964 lanzaron su ya icónico “Christmas Álbum” con nada menos, y nada más, que cinco canciones originales y siete basadas en temas propios de la época de los renos, gorritos rojos y luces multicolores.

Como el disco fue un éxito y hasta alcanzó el envidiable número seis en el listado Billboard 200 de Estados Unidos – además de que sus ventas llevaron a la banda a ser acreedores a un disco de oro en 1978 – Brian Wilson, Mike Love y Al Jardine decidieron repetir la fórmula.

En el año referido, vería la luz el álbum “Merry Christmas from the Beach Boys”, el cual contenía 11 temas dedicados exclusivamente a la Navidad, sin embargo, sorpresivamente, fue rechazado por su disquera por lo que las canciones quedaron enlatadas y algunas fueron incluidas en el “M.I.U. Álbum”.

Por si lo anterior no fuera poco, en 1998 la banda decidió conjuntar el disco publicado y el rechazado en el “Ultimate Christmas”, el cual en diciembre suena en más de un hogar. Sus 26 temas alcanzan para toda la noche y son ideales para amenizar las cenas.

Entre los temas navideños de la banda originaria de Hawthorne, California, que muchos catalogan más dentro del pop que el rock, destacan “Santa’s Beard”, “Christmas Day” y “Santa Claus is Coming to Town”, entre otros.

9. La clásica Thank God It’s Christmas, de The Queen

Era 1984 cuando Freddy Mercury y compañía lanzaban uno de los villancicos roqueros más icónicos de todos los tiempos, el gran “Thank God It’s Christmas”, en donde todos los buenos deseos que un ser humano se pueda imaginar salen a relucir en la letra compuesta por Brian May y Roger Taylor.

“Oh, mi amor, hemos tenido nuestra parte de lágrimas. Oh, mis amigos, hemos tenido nuestras esperanzas y miedos. Ha sido un año largo y duro… Pero es Navidad, gracias a Dios es Navidad”. Fragmento de Thank God It’s Christmas.

El tema estaba proyectado para incluirse en el álbum “The Works”, sin embargo, se quedó como single y fue publicado años después en el recopilatorio “Greatest Hits III“, el cual vio la luz en 1999.

En 2011, el quizá villancico a ritmo de rock más famoso del mundo, aquel que entre 1984 y 1985 se mantuvo en los puestos más altos de las listas de éxitos en Londres, fue incluido como Bonus EP, en una edición “de lujo”, remasterizada, del icónico “The Works”, en donde descansa al lado de verdaderos himnos como “Radio Ga Ga” y “Hammer to fall”.

10. El álbum Christma-ska, de The Toasters

El 25 de diciembre de 2009 la legendaria banda de ska The Toasters lanzó un álbum completamente dedicado a la Navidad llamado Christma-ska.

La banda, fundada en la ciudad de Nueva York en 1981, incluyó en este material villancicos ideales para ponerse a saltar y bailar en las fiestas decembrinas a ritmo de ska.

Destacan las canciones “Blue Christmas”, “Rudy Christmas A Jail” y “Little Dummer Boy”, entre las diez que componen el álbum.

The Toasters, banda consentida del público mexicano, la cual cuenta con nueve álbumes de estudio, es considerada como una de las más importantes de la segunda ola del ska, aquella que tuvo su auge en Estados Unidos.