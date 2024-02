14 de febrero: 10 canciones de rock para celebrar el día del amor y la amistad

El 14 de febrero se celebra en varias partes del mundo el día del amor y la amistad, por lo que en UnoTV te recomendamos algunas canciones de rock y otros géneros musicales similares que puedes compartir con tu pareja o ser querido si es que la música forma parte fundamental de sus vidas.

Recientemente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que el 14 de febrero es una fecha en la que se puede perder fácilmente el control de los gastos, con el afán de consentir a nuestra persona especial.

Lejos de los clásicos regalos que abarcan chocolates, flores, ropa, desayunos, comidas, perfumes y accesorios tecnológicos, hay momentos y actividades que puedes compartir con esa persona especial, sin que tu bolsillo se vea demasiado afectado.

Además de una buena canción acompañada de un mensaje especial, estas son otras actividades que puedes realizar con tu pareja este 14 de febrero, día del amor y la amistad:

En 1998 la banda de punk rock, Attaque 77, lanzaría el disco “Otras canciones”, en la cual incluiría su versión de “No me arrepiento de este amor”, de la compositora y cantante argentina Gilda.

El tema, ideal para dedicar el 14 de febrero y cualquier otra fecha a ese ser amado, habla, precisamente, del amor como un milagro del cual jamás hay que arrepentirse.

“No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé”, canta Ciro Pertusi acompañado en guitarra, bajo y batería por Mariano Martínez, Luciano Scaglione y Leonaro De Cecco al más puro estilo del punk argentino.

El 10 de octubre de 1986, Latinoamérica sería testigo del lanzamiento de una de las obras musicales más importantes a nivel global: Signos, de la banda argentina Soda Stereo.

El tema, complejo y abstracto, el cual da nombre al disco, es un canto hacia las inseguridades que, de repente, produce el amor.

La canción, melancólica por donde se le quiera ver, retrata la intensidad con que Gustavo Cerati escribía en esa época en la cual, según él mismo ha confesado, las composiciones salían en una noche de insomnio.

“Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas a oscuras. Duermes envuelta en redes. Signos, mi parte insegura, bajo una luna hostil. Signos”, canta Gustavo acompañado de Charly Alberti y Zeta Bosio.

El disco, además de “Signos”, contiene otros himnos dignos de dedicarse no sólo el 14 de febrero, sino cualquiera de los 365 días del año: “Prófugos”, “Persiana americana” y “El rito”, por mencionar algunos.

El amor es también efímero y el sentimiento tiende a desaparecer y consumirse como la chispa adecuada que alguna vez lo dotó de pasión y sentido.

El tema, que habla de desamor y promesas a olvidar, es ideal para aquellos melancólicos que deseen celebrar el amor y la amistad con un canto melancólico y lleno de recuerdos.

Cuenta la historia del rock, esa que no está escrita en grandes libros, que la canción nació de la relación que su compositor, Enrique Bunbury, sostuvo con la modelo italiana Benedetta Mazzini a principios de los años 90.

El maestro Eric Clapton visitará México en octubre de 2024, ocasión en la que los enamorados, y no tanto, podrán escuchar la gran Wonderful Tonight, uno de los grandes himnos al amor.

Wonderful Tonight, compuesta e interpretada por Eric Clapton, está incluida en el álbum Slowhand de 1977. En ella, el maestro le canta a esa “maravillosa rubia” a la que un hombre ama intensamente.

“Es tarde en la noche; ella se pregunta qué ropa ponerse. Se maquilla y cepilla su larga melena rubia. Y luego me pregunta: ¿Me veo bien? Y yo digo, sí, te ves maravillosa esta noche…. ¿Te sientes bien? Y yo digo, sí, me siento maravilloso esta noche. Me siento maravilloso porque veo la luz del amor en tus ojos”.

Fragmento de Wonderful Tonight.