María Félix, la “Doña”, dejó un legado de frases importantes. Foto: Cuartoscuro

María Félix, mejor conocida como la “Doña”, se caracterizó, además de por su belleza, por una personalidad imponente y un fuerte carácter que no se doblegaba ante nadie, y menos ante los hombres, lo que la llevó a lanzar frases importantes que, generación tras generación, se han quedado en el gusto del público, principalmente de mujeres. Unotv.com te dice 20 frases de la actriz para mujeres poderosas.

20 frases de María Félix, la “Doña”, para mujeres poderosas

1. “A un hombre hay que llorarle tres días… Y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva”.

2. “En un mundo de hombres como éste, quiero avisarles que tengan cuidado, ahí viene la revancha de las mujeres, cuando seamos mayoría vamos a mandar y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas”.

3. “Es preciso que la mujer sea fuerte, que sea firme, que sea autónoma en la medida de lo posible, que busque tener una vida independiente”

4. “Hay maridos que utilizan la violencia física con sus esposas. Yo hago un voto: que la justicia sea más severa para estos verdugos domésticos”.

5. “Hay que darse a valer, y más en este país de machos”.

6. “Estoy en contra de la explotación de la mujer mexicana. Mucho de lo bueno que tiene México desde el principio de los tiempos se debe a la mujer”.

7. “Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar. No se conformen con poco. Éste será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca”.

8. “Yo con el pasado no cuento. Siempre vienen cosas nuevas”.

9. “Tenemos que ser más autónomas, más dueñas y señoras de nuestro destino, así podremos hacer más por este país”.

10. “Habiendo tantos hombres… ¿llorar por uno?”.

María Félix, a quien Juan Gabriel comparó con la Virgen, se convirtió en un referente de poder y amor propio. La “Doña” dejaba claro, con sus frases, que no requería de nadie para ser feliz. Generación tras generación, el legado de la actriz es celebrado por varias mujeres.

11. “No me des consejos, yo puedo cometer errores sola”.

12. “Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú, un hombre menos en la mía”.

13. “No te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo”.

14. “Yo soy liberal porque siempre hago lo que quiero”.

15. “Nunca he querido a nadie como me quiero a mí misma, entonces nadie ha podido hacerme sufrir”.

16. “Yo no me creo la divina garza: soy la divina garza”.

17. “Soy una mujer extremadamente antisocial, prefiero tener la atención de un sólo hombre brillante que la de una horda de imbéciles”.

18. “(Represento) a la mexicana triunfadora que no se deja. Yo no soy una dejada. Nunca lo fui”.

19. “Me parece un poco difícil hablar de mí; el hablar de mí es muy severo porque soy mucho mejor de lo que parezco”.

20. “Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar”.

María Félix es, sin lugar a dudas, una de las famosas que, a varios años de su muerte, se mantiene presente en las nuevas generaciones que reconocen en la “Doña” a una mujer progresista e inteligente.