31 Minutos conquista el Tiny Desk con su humor y canciones clásicas

Foto: Cuartoscuro.

El programa chileno “31 Minutos” llevó su irreverencia y humor a Estados Unidos con una presentación especial en el Tiny Desk de NPR, lanzado este lunes 6 de octubre.

La famosa serie de conciertos acústicos que ha recibido a artistas como Justin Timberlake y Bad Bunny, ahora recibe a los títeres y músicos más famosos de Latinoamérica, quienes sorprendieron a los fans al ofrecer un show lleno de color, referencias culturales y sátira, con un repertorio que incluyó sus éxitos más recordados.

La sesión, que formó parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, contó con la participación de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Mario Hugo, Juanín Juan Harry y Guaripolo, acompañados por músicos invitados como Pedropiedra, Felipe y Pablo Ilabaca, Toño Corvalán, Marcelo Wilson y la comediante Jani Dueñas.

Bajo la dirección de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, el diseño escenográfico y de vestuario recreó el entorno de las oficinas de NPR, manteniendo el foco en la interacción entre los títeres y la música.

La mayoría de las intervenciones de los personajes se hicieron con humor, como es el caso de Tulio Treviño, quien al hablar de su programa “31 Minutos” dijo que esa es la cantidad de minutos que le quedan a sus visas antes de expirar.

El concierto incluyó siete canciones emblemáticas del repertorio de 31 Minutos, comenzando con “Mi equilibrio espiritual” de Fredy Turbina, seguido de clásicos como “Bailan sin César”, “Objeción denegada”, “Calurosa Navidad”, “Mi muñeca me habló”, “Arwrarwrirwrarwro” y cerrando con “Yo nunca vi televisión”.

Cada número contó con la intervención de los personajes, quienes mezclaron humor, crítica social y referencias a la cultura pop.

Por ejemplo, durante “Objeción Denegada”, Juan Carlos Bodoque bromeó sobre la situación migratoria de los artistas en EE. UU., al agacharse cada que aparecía un cocodrilo que hace referencia a un agente del Servicio de Inmigración y Control de aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés)

El show fue un despliegue de creatividad y nostalgia, con guiños a la historia musical latinoamericana, incluyendo un homenaje a “Los Prisioneros” con la interpretación del outro de “La voz de los 80” y referencias a populares audios virales chilenos.

La presentación completa del Tiny Desk de 31 Minutos está disponible en el canal de YouTube de NPR Music, y lo recaudado por este show será destinado a causas benéficas.

NPR le dedicó unas palabras al programa antes de la presentación y aplaudió su llegada a los Estados Unidos para interpretar sus temas en vivo.

“En partes educativo y simplemente absurdo, el programa de títeres chileno @31minutos realiza su primer viaje a Estados Unidos para convertir el Tiny Desk en un verdadero patio de juegos”, escribió la cuenta oficial del segmento.

La cuenta oficial de “31 Minutos” escribió sobre el hecho de estar en Tiny Desk y lo que significa.

“No deja de ser curioso-y sobre todo maravilloso- que uno de los escenarios más reputados y deseados por cualquier artista en la actualidad sea el estrecho espacio que queda entre el escritorio y el estante de un conductor de @npr la radio pública norteamericana. Sin luces, pantallas ni amplificación, hay que contenerse para tocar al volumen del alma. Máximo 20 minutos“, escribieron.

Además dijeron que tuvieron el privilegio de estar ahí y trabajar con determinación para estar a la altura.

“Estamos infinitamente orgullosos y agradecidos de todos los que nos enviaron su buena onda para convertir esto en una verdadera efemeride treintayunminutera. Estamos llorando de emoción? Si, y tú con nosotros”, escribieron.