“31 Minutos” regresa a México con Radio Guaripolo II

GENERANDO AUDIO...

Juan Carlos Bodoque regresa a México. Foto: GettyImages

“31 Minutos” regresa a México con su show en vivo Radio Guaripolo II, una experiencia teatral donde el caos y el humor se toman el escenario. El espectáculo llegará a cinco ciudades del país en abril de 2025, y la preventa de boletos iniciará el 17 de octubre a través de Citibanamex.

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y, por supuesto, Guaripolo, revivirán en escena ese estilo inconfundible de la serie chilena que marcó a toda una generación. Ahora, con un montaje más ambicioso, los títeres cobran vida en un verdadero estudio de radio… ¡en vivo y en directo!

¿Cuándo y dónde será Radio Guaripolo II en México?

La gira de “31 Minutos”, que triunfó con su Tiny Desk, su con Radio Guaripolo II incluye cinco presentaciones en las siguientes ciudades y fechas:

1 de abril – Auditorio Telmex, Guadalajara

– Auditorio Telmex, Guadalajara 3, 4 y 5 de abril – Teatro Metropólitan, Ciudad de México

– Teatro Metropólitan, Ciudad de México 7 de abril – Auditorio GNP Seguros, Puebla

– Auditorio GNP Seguros, Puebla 9 de abril – Foro GNP Seguros, Mérida

– Foro GNP Seguros, Mérida 11 de abril – Plaza de Toros, Cancún

Los boletos estarán disponibles en preventa Citibanamex el 17 de octubre, mientras que la venta general iniciará el 18 de octubre en taquillas y en Ticketmaster.

¿Qué esperar del nuevo show de Guaripolo?

En Radio Guaripolo II, el personaje más caótico del universo “31 Minutos” toma el control total del micrófono. Con su voz inconfundible y rimas improvisadas, Guaripolo será el conductor principal de un programa de radio muy peculiar, con:

Llamadas falsas de oyentes

Noticias absurdas

Secciones de opinión

Canciones bizarras

Todo esto, dentro de una escenografía que recrea la atmósfera de los programas de radio nocturnos, esos donde locutores solitarios acompañan a los desvelados con historias raras y momentos inesperados.

¿Qué es “31 Minutos”?

“31 Minutos” fue creado por Pedro Peirano y Álvaro Díaz y debutó en 2003 como una parodia de los noticieros televisivos, pero con el tiempo se convirtió en un referente cultural en toda Latinoamérica.

Su mezcla de humor, música y sátira social le permitió conquistar tanto a niños como a adultos, que hoy recuerdan temas como “Mi muñeca me habló”, “Bailan sin cesar” o “Doggy Style” con cariño y nostalgia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

La última vez que “31 Minutos” se presentó en México fue en 2023 con su gira “Yo nunca vi televisión”, que agotó boletos en tiempo récord.

“31 Minutos” ha llegado a estar en el Vive Latino como uno de los shows estelares y que tanto chicos como grandes han disfrutado en México.