31 Minutos vuelve a México: esto es lo que se sabe sobre su esperado regreso

¿31 Minutos regresa a México? Foto: Getty Images

Los personajes de “31 Minutos” estarían preparando su regreso a México luego de su exitoso paso por el Tiny Desk Concert de NPR en Washington D.C., esto gracias a la especulación por un breve video difundido por Ocesa en redes sociales.

El material encendió la euforia entre los fanáticos, pues todo apunta a que el famoso noticiero de títeres volverá a los escenarios nacionales con un nuevo concierto.

En la grabación, que dura apenas unos segundos, se observa a Tulio Triviño y Guaripolo saludando por teléfono mientras bromean con su característico humor absurdo, mientras aparece la palabra “Próximamente”.

Aunque no se han dado detalles sobre las fechas ni el lugar del espectáculo, el hecho de que el clip haya sido publicado por Ocesa, que es la principal promotora de conciertos en México, es una señal clara de que el regreso está cerca.

Hasta el momento los organizadores aún no han confirmado cuándo comenzará la venta de boletos, pero se espera que el anuncio oficial ocurra en los próximos días, dada la enorme expectativa que el video ha generado en redes sociales.

El retorno de “31 Minutos” a los escenarios llega después de su aclamada participación en el Tiny Desk de NPR, un evento que marcó un hito en la música latinoamericana.

El grupo chileno sorprendió al público estadounidense con una actuación que combinó humor, crítica social y canciones emblemáticas del programa.

En ese concierto, Tulio Triviño bromeó sobre los obstáculos migratorios que enfrentan los artistas extranjeros:

“Soy Tulio Triviño y esta es la presentación de “31 Minutos” en Washington, que es exactamente el tiempo que expiran nuestras visas de trabajo”, dijo entre risas.

Durante la interpretación de “Objeción Denegada”, Juan Pablo Sopa también abordó el tema migratorio con ironía, entonando la frase:

“Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tú eres ilegal”, lo que provocó risas y aplausos entre los asistentes.

¿Qué es “31 Minutos”?

“31 Minutos” fue creado por Pedro Peirano y Álvaro Díaz y debutó en 2003 como una parodia de los noticieros televisivos, pero con el tiempo se convirtió en un referente cultural en toda Latinoamérica.

Su mezcla de humor, música y sátira social le permitió conquistar tanto a niños como a adultos, que hoy recuerdan temas como “Mi muñeca me habló”, “Bailan sin cesar” o “Doggy Style” con cariño y nostalgia.

Aunque Ocesa no ha revelado más información, los seguidores de la banda de títeres chilenos ya llenaron las redes de mensajes de emoción y teorías sobre las posibles fechas.

La última vez que “31 Minutos” se presentó en México fue en 2023 con su gira “Yo nunca vi televisión”, que agotó boletos en tiempo récord.

“31 Minutos” ha llegado a estar en el Vive Latino como uno de los shows estelares y que tanto chicos como grandes han disfrutado en México.