5 canciones para conocer a Cazzu y dedicarle a tu ex… ¡ojo ahí, Nodal!

Las canciones de Cazzu para dedicarle al Christian Nodal de tu vida | Foto: AFP

El nombre Cazzu, cantante de 30 años, se ha vuelto tendencia en redes sociales por la naciente relación entre su expareja, Christian Nodal, y Ángela Aguilar. La artista argentina ha recibido el apoyo de sus seguidores y en Unotv.com presentamos algunas de sus canciones más populares, así como aquellas para dedicar a un examor.

¡Las canciones de Cazzu para dedicarle a tu ex!

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, se dedica a la música urbana latinoamericana y tiene múltiples éxitos dedicados al desamor.

“Nada”, del álbum Error 93

En 2019, salió el álbum “Error 93“, en el que la sudamericana colaboró con Rauw Alejandro, Lyanno y Dalex para la canción “Nada“, una composición dedicada a un antiguo amor fallido del que no se ha superado completamente.

“No sé si tú, a mí sí me dolió

La noche en que esto se terminó

No fueron sus besos, su mirada mintió

No fui yo el que la promesa no cumplió

Donde quedo todo lo que tú me decías

Cómo iba a saber que era una bandida

Sus malas se la traía escondida

Hasta tu propia amiga me lo advertía”. Fragmento de “Nada”

El tema de Cazzu, que dura poco más de cinco minutos, incluye frases como: “Bebé, no me explico cómo me cambiaste por ese tipo, si tú bien sabes que no es tu tipo”.

“Mucha data” del álbum Error 93

En el mismo álbum aparece el sencillo “Mucha data“, en el cual no habla desde el dolor, sino desde el amor propio en un caso donde la expareja vuelve a comunicarse con la protagonista de la canción.

“Te habla mi contestadora

Si no te atiendo el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos

Y de todas la mejor

En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo” Fragmento de “Mucha data”

Esta canción, con ya cinco años de antigüedad, tiene citas como: “Que lo haga como yo, que tenga lo que yo

Me vive tirando, pero está intentando hacerlo como yo”.

“Visto a las 00:00” del álbum Error 93

El sencillo “Visto a las 00:00” también sirve como dedicatoria para un amor antiguo, aunque en este caso, para pedir perdón. El protagonista fue el causante de los problemas y tiene que resolver una ruptura.

“Yo sé qué fallé

Qué no fui lo que esperabas, baby, perdóname

Vine a pedirte de que empecemos de cero

Que entre tanta gente en el mundo

Contigo me quedo”. Fragmento de “Visto a las 00:00”

Cabe destacar que la música de Cazzu, que se divide en cuatro álbumes y un deluxe edition de “Nena trampa“, tiene distintas temáticas.

Otras de las canciones más escuchadas de Cazzu

La argentina es especialista en colaboraciones con otros talentos de la música latinoamericana. Razón por la que cinco de sus canciones más escuchadas son alianzas, según su perfil de Spotify.

“Loca”

Con 757 millones de vistas en YouTube, la colaboración entre KHEA, Duki, Cazzu, Omar Varela y Mykka es una de las canciones más populares de la cantante tanto en Spotify como en Apple Music.

“Tú y tú”

Julieta Emilia, nombre real de la artista, también ha incursionado en otros géneros. En “Tú y tú“, colaboró con Los Ángeles Azules en una cumbia que acumula más de 100 millones de vistas en YouTube.

Este tema la catapultó entre los escuchas mexicanos, pues Santa Fe Klan también participó.

Entre otros éxitos de Cazzu también están “Brinca“, en colaboración con Young Miko; y “Pa mí“, producción en la que colaboró con Dalex, Rafa Pabön, Feid, Khea y Lenny Tavárez.