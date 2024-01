¿Lo sabías? 5 curiosidades sobre los Reyes Magos que te dejarán boquiabierto

Lo que no sabías sobre los Reyes Magos. Foto: Getty Images.

Los Reyes Magos son una de las figuras más importantes de la temporada de Navidad. Cada año, el 6 de enero, los niños de todo el mundo se despiertan con los regalos que les han dejado bajo el árbol. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre estos tres sabios?

En Unotv.com, te presentamos 5 curiosidades sobre los Reyes Magos, que te dejarán boquiabierto.

1.-¿Los Reyes Magos, no eran magos?

La palabra “mago” en el Evangelio de San Mateo no se refiere a los magos que conocemos hoy en día, sino a sabios o astrólogos. En realidad, no se sabe con certeza cuántos eran, pero la religión cristiana estableció que eran tres: Melchor, Gaspar y Baltasar.

2.-¿Cuántos eran?

Existe una historia que introduce la figura de un cuarto mago. En el relato del clérigo y escritor estadounidense Henry Van Dyke, datado a finales del siglo XIX, se presenta a Artabán, quien dedicó treinta años de su vida a la búsqueda del Mesías para entregarle sus obsequios: un zafiro, un rubí y una perla.

Además, otra narrativa menciona la presencia de doce magos, aunque esta cuenta con menos documentación y respaldo histórico.

3.-El origen del nombre de los Reyes Magos

Los nombres de los Reyes Magos no aparecen en la Biblia. La primera vez que se mencionan estos nombres es en el siglo V, en un texto griego llamado “Excerpta Latina Barbari”.

En la tradición católica, Melchor se representa como un anciano blanco, Gaspar como un joven árabe y Baltasar como un hombre negro. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que respalde estas representaciones. De hecho, es más probable que los Reyes Magos fueran de diferentes razas y orígenes, ya que provenían de tierras lejanas.

Aunque la narrativa clásica sostiene que los Reyes Magos provenían de tres continentes distintos: Europa, Asia y África.

4.-¿Cuál es la estrella que guiaba a los Reyes Magos?

La estrella de Belén fue la guía que condujo a los Reyes Magos hasta el lugar del nacimiento de Jesús, la ciencia aún no ha logrado identificar con certeza cuál fue esa estrella en particular. No se han encontrado registros de fenómenos astronómicos similares que coincidan con la descripción.

El misterio en torno a la verdadera naturaleza de esta estrella sigue sin resolverse.

5.-No se sabe qué pasó con ellos

La Biblia no dice qué pasó con los Reyes Magos después de visitar a Jesús. La tradición católica dice que regresaron a sus tierras, pero también hay otras teorías que sugieren que se quedaron en Jerusalén para ayudar a Jesús y a su familia.